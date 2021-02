Moltissimi di noi ormai conoscono e apprezzano la cucina giapponese, e tra le grandi protagoniste di questa tradizione culinaria ci sono le alghe. La più famosa di tutte è l’alga nori, che si utilizza per fare il sushi. L’alga nori non è solo buonissima, ma è anche ricca di preziose sostanze nutritive, come vitamine, sali minerali e Omega 3.

Anche per questo, sarebbe un peccato consumare l’alga nori solo sotto forma di sushi, e infatti esistono innumerevoli ricette in cui possiamo utilizzarla come ingrediente. Ma niente paura, non occorre imparare a cucinare piatti giapponesi. Possiamo facilmente incorporare l’alga nori nelle ricette che già conosciamo per risultati insoliti e buonissimi.

Ecco due usi alternativi dell’alga del sushi per ricette semplicissime e sfiziose.

Nelle minestre e nei contorni di verdura

L’alga nori, così come la maggior parte delle altre alghe commestibili, in realtà si presta benissimo ad essere consumata anche calda. Possiamo aggiungerla facilmente a minestre, passati, vellutate e anche contorni caldi di legumi o cereali.

Il modo più semplice per utilizzarla è quella di tagliarla a striscioline, utilizzando le forbici, e aggiungerla ai nostri piatti a fine cottura. Se preferiamo, possiamo anche polverizzarla con un frullatore o un mortaio, e aggiungerla sotto forma di polvere ai nostri piatti.

Perfetta per i fritti o come ripieno di panini e tramezzini

Il secondo dei due usi alternativi dell’alga del sushi per ricette semplicissime e sfiziose è nei fritti.

L’alga nori si presta benissimo come impanatura per le fritture. Ad esempio, è ottima in aggiunta al pangrattato per impanare le bistecche, e naturalmente per impanare crocchette di verdure. Va bene anche da aggiungere al ripieno di polpette, frittelle e qualunque alimento fritto. Ma non solo, se quando prepariamo un panino siamo a corto di insalata, o vogliamo qualcosa dal gusto più deciso, possiamo sostituire la lattuga con un foglio di alga nori per un panino ottimo e sfizioso.

Ci sono moltissime altre alghe oltre alla nori da integrare nella nostra dieta: non c’è solo il sushi, ecco altre tre alghe ottime in cucina.