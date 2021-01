Il make up più difficile da applicare insieme all’eye-liner è il rossetto rosso senza ombra di dubbio. Questo perché è davvero complicato applicare una tinta forte, senza sbavature o senza cadere nell’eccesso. Gli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa mostrano due trucchi per sfoggiare labbra rosse e carnose perfette senza alcun timore.

Forcina per capelli

Il primo passo per ottenere labbra rosse truccate perfettamente è disegnare un perfetto arco di cupido. Quest’espressione indica la porzione di labbra superiore e centrale, a forma di cuore. Disegnare perfettamente le labbra in questa zona è un’operazione che richiede una certa meticolosità. Il risultato, dopo una corretta applicazione, è però estremamente soddisfacente.

Un trucco per semplificare il make up di questa zona è quello di usare una forcina per capelli.

Queste forcine sono quelle utilizzate dai parrucchieri per mantenere i capelli raccolti. Consigliamo di avvicinare la parte curva della forcina all’arco di cupido e d’inclinarla obliquamente verso l’interno. Tracciare quindi il contorno della prima porzione di arco, con una matita del colore simile a quella del rossetto. Inclinare, quindi, la forcina dal lato opposto e tracciare l’altra curva. La parte piana della forcina servirà a guidare invece la matita nelle sezioni lunghe e piatte delle labbra.

Bastoncini cotonati

Ma veniamo ora all’applicazione della tinta labbra rossa. Il secondo dei due trucchi per sfoggiare labbra rosse e carnose perfette consiste nell’utilizzare un bastoncino cotonato. Basta inserirlo tra i denti durante l’applicazione della tinta labbra e chiudere la bocca. Una volta giunti all’applicazione del rossetto ai bordi delle labbra, i cottonfiock faranno si che il rossetto non fuoriesca dal bordo. L’eccesso rimarrà sul bastoncino di cotone e consentirà di non applicare il rossetto ai due angoli delle labbra.

Questo perché, proprio in questa zona, la tinta labbra tende ad accumularsi in eccesso. Con questi due semplici trucchi è possibile sfoggiare labbra rosse perfette.

Un piccolo consiglio? Qualora il rossetto fuoriesca dal bordo, basta utilizzare un pennello piatto con poco correttore e ripercorrere il contorno delle labbra. Il correttore coprirà perfettamente le macchie di rossetto fuori dai bordi.