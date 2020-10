Per chi ama la buona tavola, uno dei più grandi piaceri del palato è una buona tazza di caffè, magari accompagnata da un ottimo digestivo (se siete in vacanza, assaggiate questi). In un buon caffè, non conta solamente il sapore, ma anche e soprattutto l’aroma. Se preparate spesso il caffè in casa con la macchinetta, forse avrete notato che il caffè tende a perdere il suo profumo in poco tempo una volta aperto il pacchetto.

La nostra bevanda non avrà lo stesso sapore se la prepareremo con del caffè appena aperto, o con quello rimasto sul fondo del barattolo.

Ma come possiamo evitare di perdere l’aroma e goderci un caffè sempre profumatissimo e gustoso?

Ecco due trucchi per conservare al meglio l’aroma del caffè.

Tenetelo in frigorifero

Gli accorgimenti per conservare l’aroma del caffè, iniziano dalla scelta della confezione. Se siete da soli in casa o non consumate molto caffè, scegliete delle confezioni più piccole. In questo modo eviterete che il contenuto, esposto all’aria per troppo tempo, perda il suo aroma, o peggio si inacidisca.

Una volta aperta la confezione, il caffè va conservato in un contenitore chiuso, per esempio un contenitore di vetro.

E ora il primo dei due trucchi per conservare al meglio l’aroma del caffè: tenetelo in frigo! È vero che sembra strano conservare in frigo un alimento non facilmente deperibile come il caffè, ma in realtà si tratta di un trucco molto utile. Il caffè conserverà il suo aroma molto meglio non solo grazie alle temperature più basse, ma soprattutto grazie all’umidità del frigorifero. Uno dei motivi per cui tende a perdere il proprio aroma, infatti, è l’aria troppo secca.

Niente cucchiaino lasciato nel contenitore

Il secondo dei due trucchi per conservare al meglio l’aroma del caffè ha a che fare con gli utensili che utilizziamo. Spesso, infatti, tendiamo a lasciare all’interno del nostro barattolo di caffè un cucchiaino o un altro utensile. Anche se questo ci permette di risparmiare tempo, in realtà ogni corpo estraneo rischia di guastare l’aroma del caffè.

Non lasciate un cucchiaino di metallo all’interno del contenitore del vostro caffè, o se proprio volete, utilizzatene uno di legno o di plastica. Questi materiali, infatti, non rischiano di corrompere l’aroma del contenuto.