Tutti siamo abituati a utilizzare WhatsApp dallo smartphone. Ma può essere usato anche dal computer. La procedura è semplice e la potete trovare indicata in un articolo degli Esperti di ProiezionidiBorsa il cui link è in fondo a questa pagina.

Nelle righe di seguito vogliamo svelarvi due trucchi di WhatsApp per il web che quasi nessuno conosce. Suggerimenti che possono rendere molto utile e vantaggioso utilizzare la famosa chat anche dal pc o da un tablet. E, soprattutto comodo. Ecco come si deve fare.

Il primo trucco permette di trasferire file di ogni genere dallo smartphone al pc, in modo rapido e semplice. Ecco il procedimento. Occorre creare un gruppo dove si aggiunge un amico. Poi si nomina il gruppo con un nome a piacere, per esempio: io.

Fatto questo, si entra sul gruppo e si rimuove l’amico. Di conseguenza si rimane l’unico partecipante al gruppo. Tutti i messaggi ed allegati che saranno inviati sul gruppo, saranno visibili anche su WhatsApp web e quindi scaricabili sul pc.

Il trucco per leggere due account contemporaneamente

Secondo suggerimento. Chi ha due account di WhatsApp, legati a due numeri, non può leggerli contemporaneamente con WhatsApp web, perché il sistema non lo permette. A meno che non si utilizzi un piccolo trucco.

È necessario aprire due finestre su due browser diversi. In questo caso WhatsApp web lo permette, perché è come averlo aperto da due pc diversi. Sul primo browser si aprirà il WhatsApp web del primo numero e sull’altro browser quello del secondo numero. Così si potrà leggere contemporaneamente i messaggi ricevuti sui due n. di WhatsApp dallo stesso pc.

I vantaggi di usare WhatsApp dal pc

Perché aprire WhatsApp web se lo si può usare sullo smartphone? Prima di tutto per comodità. Se siete al pc, controllare e rispondere ai messaggi arrivati è molto più semplice e veloce. Anche perché si possono scrivere i messaggi dalla tastiera.

Usando WhatsApp dal pc, non è necessario tutte le volte prendere lo smartphone in mano, aprire la app, controllare i messaggi. Si può anche mettere il cellulare nella borsa, lasciarlo nella giacca o metterlo nel cassetto. Si rimarrà comunque sempre aggiornati sui messaggi.

