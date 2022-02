Due trucchetti molto efficaci per risparmiare soldi e ottenere benessere a lungo termine

Risparmiare soldi è un’impresa, soprattutto con l’aumento delle bollette di questi ultimi tempi. Per evitare di arrivare a fine mese senza denaro, bisogna stare molto attenti.

A volte, però, non basta avere semplicemente il buon proposito di risparmiare, ma bisogna anche avere un metodo. Senza di quello, rischiamo di non rispettare gli obiettivi prefissati.

Oggi, quindi, conosciamo due trucchetti molto efficaci per risparmiare soldi, che ci potranno aiutare a semplificare un po’ le cose e a donarci un benessere duraturo.

Prima la motivazione e poi il metodo

Come prima cosa, dobbiamo trovare qualcosa di concreto che ci spinga a evitare spese inutili e a porci un obiettivo. Non è sufficiente dire che vogliamo risparmiare per prepararci alle bollette alte, dobbiamo avere un obiettivo concreto.

Ad esempio, nelle serie americane è comune vedere i genitori che risparmiano per mandare i figli all’università. Si danno questo nobile obiettivo e cominciano pian piano a risparmiare. Noi possiamo fare una cosa simile, dandoci obiettivi importanti: un’auto nuova, una casa, un lungo viaggio. Insomma, dobbiamo avere qualcosa di concreto per cui risparmiare e definire così una cifra da mettere da parte.

In questo modo, saremo motivati a raggiungere i nostri obiettivi di spesa e affronteremo tutto con più determinazione.

Allo stesso tempo, avremo una cifra chiara a cui ambire e quindi potremo stabilire un obiettivo mensile di risparmio da raggiungere. Poi, ogni mese, controlliamo se siamo riusciti a rispettare l’obiettivo.

Due trucchetti molto efficaci per risparmiare soldi ed ottenere benessere a lungo termine

Una volta che abbiamo fissato il target, dobbiamo cercare di evitare le spese inutili. Quindi, ovviamente dobbiamo cercare in qualche modo di avere autocontrollo e magari evitare di comprare quel paio di scarpe in più oppure andare in quel ristorante così costoso.

Ci sono tanti metodi per fare dell’autodisciplina, noi, ad esempio, consigliamo di darsi una regola: quando dobbiamo fare una spesa non necessaria, pensiamoci per almeno una settimana. Se la spesa è grossa, prendiamoci un mese. Se poi alla fine di questo periodo riteniamo che la cifra sia sostenibile, allora faremo questa spesa.

Questo è un metodo che permette di evitare di farsi prendere dalla foga di spendere, ma che ci dà tempo per riflettere se davvero l’oggetto dei nostri desideri ne valga la pena. Non è un metodo infallibile, ma almeno ci responsabilizza un po’.

