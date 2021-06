Con l’arrivo della bella stagione ci si può finalmente concedere delle rigeneranti gite fuori porta. Che la destinazione sia il mare, la montagna o il lago, spesso decidiamo di portare con noi il cibo per rifocillarci. In questa maniera avremo la libertà di mangiare ciò che desideriamo all’orario che preferiamo. Dunque è fondamentale che ciò che portiamo con noi si mantenga fresco e non si deteriori. La borsa frigo diventa quindi un’alleata indispensabile. Per questo motivo vediamo due trucchetti che pochi conoscono per mantenere cibo e bevande fresche più a lungo nella borsa frigo.

Può suonare scontato, ma è utile ricordare di evitare di lasciare la borsa direttamente esposta a fonti di calore. Cerchiamo di tenerla quindi sempre in un luogo fresco o quanto meno all’ombra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Rapporto fra cibo e ghiaccio

Una domanda che tutti ci poniamo quando prepariamo il cibo da portare con noi è quanto ghiaccio dobbiamo mettere. Ebbene, esiste una proporzione che se rispettata ci garantirà di tenere il cibo fresco a lungo. Il rapporto da rispettare è di due parti di refrigerante ed una di cibo, a prescindere dal fatto che scegliamo le mattonelle refrigeranti o il ghiaccio. Praticamente dobbiamo riempire la borsa frigo con una quantità di ghiaccio che sia il doppio di quella di contenitori e bevande che andiamo a posizione all’interno.

Un altro escamotage

Il secondo trucchetto può sembrare bizzarro, ma può davvero fare la differenza. Dunque è bene evitare di lasciare degli spazi vuoti fra il ghiaccio ed il cibo e le bevande. Così facendo infatti eviteremo che il calore circoli all’interno. In questa maniera quindi l’interno della borsa rimarrà fresco e ciò che contiene, ben refrigerato.

Ecco quindi svelati due trucchetti che pochi conoscono per mantenere cibo e bevande fresche più a lungo nella borsa frigo.

Un’ultima attenzione

Infine controlliamo sempre che la borsa non presenti dei tagli o degli strappi. Questi infatti potrebbero compromettere la sua buona tenuta. Dunque è sempre consigliabile un accurato controllo visivo prima dell’utilizzo, soprattutto se è lungo tempo che non si adopera.

Approfondimento

Ecco quando si possono usare le vecchie creme solari aperte con tranquillità ed evitando gli sprechi