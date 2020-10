Eccolo che arriva il generale inverno, col suo freddo e il suo gelo. Cambio di stagione repentino per questa martoriata Italia che aveva 25 gradi fino alla settimana scorsa e si ritrova ora a fare i conti già con la neve in montagna. E, a fare le spese di questo scossone termico, la pelle del vostro viso, già penalizzata dallo smog! Due soli ingredienti naturali vi faranno sembrare più giovani di qualche anno e vi regaleranno una pelle più morbida: miele e bicarbonato di calcio. Uno pulisce, l’altro spazza via le cellule morte! Seguiteci nella preparazione.

Semplice ed economica

Vi suggeriamo una maschera viso assolutamente semplice ed economica, ma con, basata su ingredienti naturali e frutto della tradizione e del passaparola di madre in figlia di tante generazioni contadine. Armatevi semplicemente di un barattolo di miele e una confezione di bicarbonato di sodio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Perdi peso facilmente con questo integratore. Offerta Speciale 4x1 Scopri di più

La preparazione

Due soli ingredienti naturali Vi faranno sembrare più giovani di qualche anno, con questa preparazione:

a) prendete un semplice vasetto di vetro, anche quelli della marmellata o della passata di pomodoro, ovviamente lavati;

b) inserite un cucchiaio di bicarbonato e uno di miele;

c) mescolate bene per un paio di minuti, fino alla creazione di un composto omogeneo;

d) stendete sul viso col classico movimento a cerchio delle creme viso;

e) lasciate riposare per 3/4 minuti;

f) risciacquate con acqua tiepida.

Il nostro consiglio è quello di fare questa maschera una volta al mese, massimo due.

Perché miele e bicarbonato

Ma perché vi abbiamo consigliato questa maschera a base di miele e bicarbonato? Perché la loro azione simultanea permette di aggredire gli inestetismi del viso, di ridurne lo stress, di purificarla col bicarbonato. Il miele, dal canto suo, porterà in dote la dolcezza e la morbidezza che garantiranno elasticità e tonicità alla pelle Questa maschera ben si addice a chi entra quotidianamente in contatto con gli agenti atmosferici, lo smog e il freddo pungente. Ideale quindi per chi lavora soprattutto all’esterno, in ambienti freddi e secchi, in zone particolarmente ricche di polvere e depositi inquinanti.

Approfondimento

Se vuoi prenderti cura del tuo intestino a tavola non farti mai mancare questo legume