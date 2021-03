Ci capita spesso. Indossiamo i nostri jeans preferiti così a lungo che finiscono con lo strapparsi nell’interno coscia. Questo problema è causato dallo sfregamento delle gambe, che porta il tessuto a indebolirsi. Non è nemmeno questione di peso: è normale che le cosce si tocchino camminando. Che fare però in questo caso? Molte di noi non vogliono buttare i loro jeans preferiti. Ecco quindi due semplici modi per recuperare i jeans strappati nell’interno coscia.

Riparare i jeans

Il primo metodo è quello della riparazione. Chi non se la sente proprio di dire addio ai jeans può infatti ricucirli. Se lo strappo è molto piccolo è possibile riattaccare i lembi strappati insieme. Se però le dimensioni dello strappo sono maggiori bisognerà usare una pezza. In commercio ne esistono di adesive color jeans, che possono essere applicate col ferro da stiro.

Chi è più creativo e vuole osare può però optare per toppe o pezzi di stoffa colorati. Queste toppe possono essere usate per riparare anche gli strappi in altre aree dei jeans, creando così un pantalone bicolore creativo. Ci sono però casi in cui lo strappo è troppo grande e non sembra riparabile. Anche in questo caso possiamo però salvare i nostri jeans.

Una trasformazione totale

Tra i due semplici modi per recuperare i jeans strappati nell’interno coscia spicca anche il taglio. Ebbene sì, possiamo smettere di combattere contro gli strappi e invece dare un taglio netto ai jeans. Tagliando le gambe dei jeans all’altezza dello strappo otterremo infatti un paio di pantaloncini corti. Bisogna però essere molti attenti. Prima di tutto bisogna assicurarsi di star tagliando dritto.

È anche importante provare i jeans prima di tagliarli e tracciare con un gesso da sarta la lunghezza desiderata. Se non possiamo decidere quando gli shorts saranno lunghi all’altezza dello strappo, possiamo però scegliere, ad esempio, di farli un po’ più lunghi nella parte posteriore. È inoltre importante che entrambe le gambe siano lunghe uguali. Per evitare errori è consigliato misurare la lunghezza della prima gamba tagliata e riportare le misurazioni su quella da tagliare.