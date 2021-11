Con l’arrivo dell’inverno e delle basse temperature, alcuni di noi iniziano a sentire i primi fastidi legati a questa stagione. Non importa quanto ci si copra o che le case siano ben riscaldate, alcuni sono destinati ad avere perennemente i piedi congelati.

In questo articolo però vedremo perché due semplici astuzie potrebbero aiutarci a lenire il fastidioso problema dei piedi freddi in inverno.

Alcune cause dei piedi freddi

Innanzitutto, tra i motivi per cui si potrebbe soffrire di questo fastidioso inconveniente alle estremità troviamo il cosiddetto fenomeno di Raynaud o “allergia” al freddo. Un fenomeno che provoca una sensibilità superiore alla norma per il freddo, derivata da stimoli emotivi o variazioni improvvise di temperatura. L’effetto sarebbe, infatti, quello di un leggero dolore alle estremità del corpo, mani e piedi, che si manifesta e scompare naturalmente.

Un’altra delle cause, poi, potrebbe invece essere il fumo: il tabagismo, infatti, incrementa fortemente la possibilità di soffrire di mani e piedi freddi. Questo perché fumare influisce sui vasi sanguigni e sulla quantità di ossigeno trasportata dal sangue, portando così ad arti più sensibili.

Oppure, anche l’ansia e lo stress potrebbero provocare questo tipo di reazione. Emozioni intense come la paura o una forte ansia portano infatti a modificare il ritmo respiratorio, variando anche il battito cardiaco. Fatto che può avere delle conseguenze sulla circolazione e sull’afflusso di sangue verso le estremità del corpo.

Due semplici astuzie potrebbero aiutarci a lenire il fastidioso problema dei piedi freddi in inverno

Le due soluzioni di cui parleremo in questo articolo, allora, riguardano una piccola modifica nella nostra dieta e un’abitudine da evitare. Il primo consiglio può essere seguito soltanto nel caso in cui le condizioni di salute consentano tale utilizzo, e comunque consigliamo sempre di consultare il proprio medico prima e chiedere un suo parere. Per prima cosa, infatti, consigliamo fortemente di mangiare del cibo più speziato, aumentando sensibilmente la quantità di spezie piccanti che si ingeriscono in modo abituale. Sia il tabasco che il peperoncino fresco possiedono infatti delle capacità vasodilatanti che favoriscono la circolazione del sangue. Stimolando così un’immediata sensazione di calore che ci permetterà di contrastare questi fastidiosi “geloni”.

Un altro consiglio è poi quello di evitare di coprirsi troppo, soprattutto in quelle parti di cui stiamo parlando. Fasciarsi di mille strati non ci darà nessuna certezza di risolvere questo tipo di problema, anzi, in alcuni casi potrebbe anche peggiorare la situazione. Aumentando la pressione sul piede con mille calzini non si fa altro che impedirne la corretta circolazione del sangue. Un’azione da evitare, quindi, perché non farebbe altro che farci ottenere il risultato completamente opposto a quello desiderato.

Questi due, però, ricordiamo sempre, sono dei rimedi della nonna utili soltanto a mitigare delle condizioni lievi e non gravi. In ogni caso è sempre consigliato il parere di un medico e, ancora meglio, di uno specialista per assicurare una soluzione completa e sicura.

