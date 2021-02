Tutti quanti i padroni di amici a quattro zampe sanno che al loro cane manca solamente la parola. Esistono infatti dei segnali che ci indicano precisamente come sta il cane e che cosa vuole dirci. Per tutti coloro che non sono così esperti nel “dizionario canino”, oggi analizzeremo due segnali che ci dicono che il nostro cane è felice. Iniziamo subito dai primi.

Il linguaggio del cane

Essendo discendente dei lupi, i cani hanno la volontà e gli strumenti per comunicare con il resto del proprio branco. Lo fanno tramite vocalizzi e soprattutto con il proprio linguaggio del corpo. Un bravo padrone dovrebbe riconoscere due segnali che ci dicono che il nostro cane è felice in modo da intervenire se qualcosa non va.

Il primo elemento da tenere sotto controllo è la coda. I nostri amici la utilizzano per comunicare i propri stati emotivi e per indicarci quando qualcosa non va bene. Siamo spesso portati a pensare che lo scodinzolare del cane sia sempre un buon segnale, ma non per forza è così. Un cane sereno e felice tiene la coda alta e la muove in maniera regolare. Al contrario, una coda bassa è simbolo di nervosismo del nostro amico. Allo stesso modo, più la coda si muove, maggiormente il nostro amico è eccitato .

L’importanza del gioco

Analogamente, è importante notare se il cane ha voglia di giocare oppure no. Il gioco, infatti, per il nostro cane è estremamente importante. Infatti, gli permette di rimanere sempre in forma e pronto ad eventi inaspettati oltre ad aiutarlo a creare rapporti sociali. Questo fatto è un ricordo ancestrale del lupo, nel senso che attraverso il gioco si mettono in chiaro i rapporti tra i vari membri del branco.

Un cane che non vuole giocare è tendenzialmente triste e nasconde qualcosa che non va. Ovviamente entrambi i consigli proposto vanno vagliati tenendo ben presente la razza di appartenenza del cane. Infatti alcune razze avranno la coda più o meno mobile. Altre razze canone denoteranno un carattere più o meno giocoso.

Detto questo, abbiamo spiegato come capire due segnali che ci dicono che il nostro cane è felice.