Avere cura del proprio corpo e della propria salute è importante. Per fare ciò occorre salvaguardare il più possibile un corretto equilibrio mentale e fisico.

Alla base di ogni malanno, nella quasi totalità dei casi, troviamo l’infiammazione. Il processo infiammatorio è estremamente complesso e si compone di più fasi, ben distinte tra loro. Individuare l’inizio di un evento infiammatorio è un ottimo modo per contrastare il manifestarsi di eventi acuti o dolorosi. La cistite, ovvero l’infiammazione della vescica, non fa eccezione. Osservando l’eziologia di questo malanno è facile intuire come le cause di infezione siano principalmente di natura batterica. La terapia antibiotica è sempre efficace, ma non è l’unica via che si può intraprendere per ottenere una rapida guarigione. È infatti possibile contrastare in maniera poco invasiva questa patologia. Ecco due rimedi naturali estremamente efficaci per ridurre i dolori causati dalla cistite

Il cetriolo

L’introduzione nel proprio regime alimentari di alimenti vegetali ad alto contenuto di fibre, è indispensabile per ridurre gli effetti deleteri dei batteri patogeni. Il cetriolo è uno tra gli ortaggi che maggiormente possiede un apprezzabile valore depurativo. Infatti l’azione antibatterica di questo ortaggio è eccezionale. Per il nostro organismo è indispensabile eliminare le tossine e i liquidi in eccesso, responsabili di rigonfiamenti potenzialmente dannosi. Agendo sulla parete cellulare dell’epitelio urinario, le preziose sostanze chimiche contenute nei cetrioli permettono di disinfettare il distretto in questione. Proprio la mancata adesività dei batteri alle vie urinarie, consente di apprezzare nel breve periodo una rapida e piacevole sensazione di sollievo.

Il decotto di malva

Un altro preziosissimo rimedio contro la cistite è proprio il decotto a base di malva. Molto efficace per lenire il dolore, questo infuso possiede anche eccezionali proprietà antibatteriche. Attraverso un riequilibrio della flora batterica la malva è in grado di apportare indubbi benefici. Il pregio migliore di questo decotto è proprio quello di riportare ordine e salubrità all’organo deputato alla minzione. Per ottenere questa preziosa miscela, occorre immergere in un litro di acqua una ventina di foglie o di fiori. Una volta portata a ebollizione l’acqua si otterrà un decotto utilissimo, estremamente prezioso per la nostra salute.

