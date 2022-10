Cucinare per tante persone è decisamente impegnativo. Nelle famiglie numerose questo è un problema che si ripresenta quotidianamente. In questi casi nasce l’esigenza di una cucina pratica e veloce. Esistono due ricette in grado di soddisfare l’appetito di tante persone affamate. È importante specificare che una cucina veloce non comprende piatti meno saporiti. Provare per credere!

Frittata di maccheroni

Genericamente chiamata frittata di maccheroni, in realtà per questa ricetta vengono utilizzati maggiormente gli spaghetti. È il modo giusto per eliminare le rimanenze dai pacchi di pasta. Infatti spesso vengono cotti insieme maccheroni e spaghetti. Facile come una frittata ma decisamente più di sostanza. Questa ricetta non può essere definita né primo piatto e neanche secondo. Il bello di questo piatto è che può essere gustato come e quando si vuole. Può essere mangiato come una pizza. Ed infine può essere conservato per più giorni. Occorrono pochi e semplici ingredienti:

350 g spaghetti o maccheroni;

timo;

olio extravergine di oliva;

pepe nero;

5 uova;

50 g formaggio grattugiato.

Portare a ebollizione l’acqua nella pentola ed in seguito aggiungere la pasta. Nel frattempo versare in una ciotola le uova, il timo, il pepe ed il formaggio. Amalgamare il tutto. Una volta cotta la pasta, preferibilmente al dente, unirla al composto. In una padella calda versare l’olio di oliva ed in seguito aggiungere la pasta. A questo punto cuocere da entrambi i lati come una vera e propria frittata. Una volta dorata e croccante la frittata di maccheroni sarà pronta.

Due ricette per soddisfare l’appetito di una famiglia numerosa, veloci e gustose

Un’altra ricetta che da sola basta a sostituire primo e secondo piatto è il gattò di patate. Con il minimo sforzo sazieremo tutti i componenti della famiglia. Anche in questo caso pochi e semplici ingredienti. Ecco cosa ci serve:

2 kg patate;

200 g di parmigiano grattugiato;

salame tagliato a cubetti;

4 uova;

20 g burro;

sale;

pangrattato;

pepe.

Lessare le patate e una volta cotte spellarle. In una ciotola schiacciare le patate. A questo punto aggiungere il parmigiano grattugiato, il burro, le uova e infine sale e pepe. Amalgamare bene aggiungendo il salame. Versare il composto in una teglia, e procedere con una spolverata di pangrattato. Infine cuocere in forno statico, a 200° per circa 20 minuti. Una volta croccante sfornarlo. Non va servito necessariamente caldo.