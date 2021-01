Il plumcake è una ricetta che richiede pochi ingredienti. E inoltre è semplice e veloce da preparare. L’ideale per chiunque voglia provare a preparare un dolce per la prima volta o semplicemente non ha voglia di spendere troppo tempo in cucina. Ovviamente ci sono delle accortezze da seguire, come non mettere troppo o poco lievito. L’ideale, infatti, è una dose di 20 g di lievito in polvere per ogni kg di farina. Inoltre, quando lo si mette nell’apposito stampo, imburrato e infarinato, bisogna prestare attenzione a riempirlo solamente per 3/4, onde evitare che strabordi. All’interno del forno, l’impasto lieviterà finendo per riempire lo stampo. Infine, meglio prestare molta attenzione alla cottura ed effettuare la prova dello stecchino prima di sfornarlo. Ecco due ricette facili e veloci per preparare un plumcake senza uova.

Prima ricetta

Ingredienti per 6 persone

350 g di farina 00;

180 g di zucchero di canna;

250 ml di acqua;

60 ml di olio di semi;

1 bustina di lievito vanigliato per dolci;

zucchero a velo per spolverare.

Procedimento

Setacciare con cura la farina. Farlo è importante per incorporare aria al suo interno e quindi rendere il dolce più soffice e leggero, nonché per rimuovere i grumi. Mettere in una ciotola la farina setacciata e il lievito per dolci. Aggiungere lo zucchero e l’acqua. Versare l’olio di semi nella ciotola. Mescolare fino ad ottenere un composto cremoso. Prendere lo stampo per plumcake, imburrarlo e infarinarlo. Far cuocere il plumcake senza uova in forno per 45 minuti a 160° gradi. Al termine di questo lasso di tempo, far intiepidire, rimuovere dallo stampo e spolverarlo con lo zucchero a velo.

Seconda ricetta

Ingredienti per 6 persone

250 g di farina 00;

255 g di yogurt;

140 g di zucchero di canna;

50 ml di olio di semi;

1 bustina di lievito vanigliato per dolci.

Procedimento

Prima di cominciare, accendere il forno in modalità ventilata a 180° gradi. Setacciare la farina. Versarla in una ciotola assieme al lievito e allo zucchero. Mescolarle aiutandosi con una spatola o un cucchiaio. Aggiungere lo yogurt, poi il latte e l’olio a filo. Mescolare il tutto con delle fruste elettriche fin quando il composto non si presenterà uniforme. Quindi, infarinare e imburrare lo stampo per plumcake. Travasare l’impasto nello stampo. Infornare in forno preriscaldato per un’ora circa. Sfornare il plumcake sneza uova, lasciarlo raffreddare per qualche minuto, impiattarlo e servirlo. Buon appetito!

Queste erano due ricette facili e veloci per preparare un plumcake senza uova. Consultare quest’altra ricetta per realizzare una torta senza uova in pochi minuti.