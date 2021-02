Saremo anche dei “mangia spaghetti”, come ci definivano soprattutto ai tempi delle guerre tra gangster, ma noi italiani alla pasta non possiamo proprio rinunciare. E, il bello è che in molti ci prendono in giro all’estero, per poi cercare di imitare i nostri piatti. O, peggio ancora, appena arrivati in Italia, corrono in trattoria a riempirsi del nostro piatto nazionale. Pasta, che nella quotidianità frenetica delle nostre giornate, spesso è il classico salvataggio in calcio d’angolo. Un piatto veloce, da preparare in pausa pranzo, o alla sera, in mezzo a mille impegni. Ecco, allora, i nostri Esperti suggeriscono due ricette di pasta veloci e gustose pronte in soli 10 minuti.

La comodità dei sughi pronti

A venirci incontro in questa azione che unisca velocità di gusto, sicuramente troviamo i sughi già pronti. Al supermercato ne vediamo davvero un’infinità, con l’imbarazzo della scelta. Ma, per una volta, cerchiamo di proporre sulla nostra tavola qualcosa di diverso dalla comodità del vasetto. Partendo con questo sugo per gli spaghetti, o la pasta lunga:

400 grammi di spaghetti, bucatini o linguine;

200 grammi di formaggio grattugiato a nostra scelta;

una noce di burro;

sale e pepe;

prezzemolo o basilico, se in nostro possesso.

Nulla di impegnativo, con la possibilità, anzi, di avere già tutto in casa, anche col frigorifero vuoto, in attesa di fare la spesa settimanale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La seconda ricetta

Due ricette di pasta veloci e gustose pronte in soli 10 minuti, approfittando della presenza di un altro prodotto quasi sempre presente nelle credenze: il tonno. Ecco allora una pasta che si presta anche al gradimento dei nostri bambini, quella con panna e tonno, a cui, potremmo tranquillamente aggiungere capperi e olive. Questa volta, non è per forza consigliata la pasta lunga:

400 grammi di pasta;

una scatoletta grande di tonno, o due piccole;

panna da cucina;

prezzemolo, se disponibile;

olive e capperi, come eventuale aggiunta finale.

Questa pasta si presta molto bene a ospitare anche qualche pomodorino affettato, un goccio di olio extravergine, ma anche un’eventuale spolverata di pepe. Approfittiamo per consigliare la lettura dell’alga più benefica al mondo per il nostro organismo: la spirulina.

Approfondimento

40 anni fa l’ONU lo definì l’alimento del futuro per la sua efficacia benefica