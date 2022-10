Due ricette a base di castagne per addolcire il palato

La castagna è uno tra i più amati frutti tipici autunnali. Dal sapore dolciastro, la castagna può essere cucinata in diversi modi e mangiata sia calda che fredda. Le famose caldarroste, spesso proposte da venditori ambulanti, sono castagne da mangiare appunto calde. Anzi caldissime, perché cotte sul fuoco e subito mangiate. Un altro modo tradizionale per cucinarle è bollirle. In questo caso il procedimento è semplicissimo, portare a bollore acqua e alloro, e aggiungere le castagne. La cottura sarà di circa 45 minuti. Tuttavia esistono molte ricette. Di seguito due ricette a base di castagne ideali da proporre ad amici e parenti durante la stagione autunnale.

Cuori di castagna

Per realizzare questo dolce ci occorrono i seguenti ingredienti:

160 g di zucchero;

2 uova;

3 cucchiai di essenza di cocco;

1 cucchiaio di crema;

6 bianchi d’uovo;

155 g di farina con lievito;

250 g di castagne;

90 g di ricotta;

2 cucchiaini di cacao in polvere;

zucchero a velo.

Scaldare il forno a 180°. Ungere leggermente con l’olio due teglie di 20×30 cm e rivestirle di carta forno. Per fare l’impasto, sbattere le uova e lo zucchero con lo sbattitore per 3 minuti circa, finché l’impasto non è spumoso. Versare poi in una terrina e aggiungere l’essenza di cocco. Sbattere i bianchi d’uovo a neve ferma. Aggiungere la crema e mettere un terzo del bianco d’uovo nella crema. Aggiungere lentamente la farina e il bianco d’uovo, mescolando bene fin quando gli ingredienti non sono finiti. Dividere il composto nelle 2 teglie e cuocere per 20 minuti circa, finché non sono dorate.

Controllare con uno stuzzicadenti che l’impasto sia cotto e sfornare. Lasciare raffreddare e se possibile conservare le torte in un contenitore ermetico. Mescolare la purea di castagne e la ricotta con il cacao fin quando non si ottiene un composto soffice. Tagliare orizzontalmente le 2 torte e farcire con la crema di castagne. Tagliare i biscotti a forma di cuore con uno stampino di 5,5 cm x 4,5 cm. Servire i biscotti spolverati di zucchero a velo.

Due ricette a base di castagne per addolcire l’autunno

La precedente ricetta è un dolce leggero e sfizioso, adesso si passa alla seconda proposta. Quest’ultima pratica e veloce può essere una buona colazione e una gustosa merenda. Parliamo delle crepes alle castagne. Ecco cosa ci serve:

2 uova;

180 g di farina di castagne;

200 ml di latte.

Versare in una ciotola la farina di castagne e aggiungere il latte. Mescolare energicamente il composto. Aggiungere il latte e continuare a mescolare. Unire le uova precedentemente sbattute. A questo punto scaldare una padella e versare a piccole dosi il composto delle crepes. Far cuocere prima un lato e poi l’altro.