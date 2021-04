Quante volte è capitato di dover organizzare una spaghettata all’ultimo minuto. Per mancanza di voglia e tempo o perché in una tarda notte d’estate è venuta voglia di mangiare qualcosa di saporito in compagnia di amici.

Piatti talmente veloci ma molto saporiti che si preparano in un baleno. Ottimi in tutte le occasioni, sfiziosi e belli da vedere.

Pochi ingredienti che esaltano il sapore dell’alimento principale, in questo caso il salmone per il piatto di mare e la nduja, salume tipico calabrese, per quello di terra.

Due primi piatti di terra e di mare tanto veloci e buoni da poter preparare quando si mette a bollire l’acqua per la pasta, vediamo cosa serve

Ingredienti per 4 persone

a) 400g di spaghetti o altro tipo di pasta a piacere;

b) 150g di salmone affumicato tagliato a striscioline;

c) uno scalogno o mezza cipolla;

d) 100g speck a cubetti;

e) vino bianco q.b.;

f) pepe e prezzemolo .

Procedimento

Mettere a bollire l’acqua sul fuoco e iniziare ad affettare lo scalogno facendolo rosolare nella padella con l’olio. Quando sarà imbiondito aggiungere lo speck e far cuocere per un minuto. Versare le striscioline di salmone e far amalgamare bene i sapori. Aggiustare con sale pepe e un po’ di prezzemolo, sfumare dunque con il vino bianco.

Cuocere la pasta, scolarla al dente e versarla direttamente nella padella con il sugo, aggiungere qualche cucchiaio di acqua di cottura. In questo modo si andrà a creare una crema gustosa ed invitante.

La pasta con il salmone è pronta.

Per gli amanti del piccante passiamo ora alla pasta con la nduja, piatto dal sapore unico e deciso.

a) 400g di spaghetti o rigatoni;

b) 80g di nduja acquistabile al supermercato nel banco degli affettati;

c) 1 cipolla;

d) olio evo;

e) 400g di polpa di pomodoro e basilico.

Procedimento

Mettere a bollire l’acqua sul fuoco, affettare la cipolla e farla soffriggere in una padella con l’olio.

Appena sarà diventata bionda aggiungere 50ml di acqua calda e unire la nduja, sbudellata e tagliata a pezzettini. Far cuocere e versare altri 50ml di acqua. Amalgamare fino a far sciogliere la nduja. Aggiungere la polpa di pomodoro con basilico e far cuocere per 10/15 minuti. Scolare la pasta e farla saltare in padella con il sugo.

Servire calda magari aggiungendo una spolverata di parmigiano grattugiato.

