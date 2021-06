Coltivare l’orto è diventato tra gli hobby più diffusi tra gli italiani, complice anche i lunghi periodi passati in casa a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni. Prendersi cura delle piante, avere un contatto diretto con la natura, seguirne i ritmi lenti, infatti, porta notevoli benefici alla nostra salute mentale. Passare del tempo all’aperto allenta le tensioni, allontana i pensieri negativi, riduce lo stress e, non da ultimo, consente di mangiare frutta e verdura sana e buona.

Ma affinché quanto coltivato giovi anche alla nostra salute fisica, è fondamentale eliminare dalla nostra cassetta degli attrecci concimi e pesticidi chimici. In un precedente articolo, ad esempio, avevamo approfondito come liberare orti e giardini dalle erbacce con questi rimedi naturali della nonna molto economici. Oggi, invece, prenderemo in considerazione due pesticidi naturali fai da te per difendere il nostro orto senza prodotti chimici, salvaguardano l’ecosistema che si crea al suo interno. Come spesso avviene, a venirci in soccorso, non sarà lo scaffale di un negozio a salvarci, ma la dispensa della nostra casa a venirci in soccorso.

Gli agrumi

È risaputo l’effetto che gli agrumi hanno sui gatti. In tanti, infatti, consigliano di spruzzare degli spray a base di arancia o limone sui divani per evitare che i nostri amati felini li graffino. Ma in pochi immaginano che hanno lo stesso effetto anche su pericolosi animali capaci di distruggere il raccolto. Arancia e pompelmo tagliati a metà e svuotati attirano, ad esempio, lumache e chiocciole, acerrime nemiche di piante a foglie (come l’insalata). Basterà posizionare gli agrumi a testa in giù nel terreno e aspettare che si avvicinino così da poterle eliminare.

Le foglie di pomodoro

I primi pomodori che sbarcarono in Inghilterra vennero soprannominati “mele avvelenate”, ma il motivo di tanta preoccupazione non erano i frutti, bensì le foglie. Le foglie di pomodoro, infatti, contengono alcaloidi tossici che scoraggiano e possono persino uccidere gli insetti che ne succhiano la linfa. Scopriamo come prepararlo. Tritiamo 500 gr di foglie di pomodoro e lasciamole riposare per una notte in un litro d’acqua. Filtriamo e spruzziamo direttamente sulle piante. Questo rimedio naturale risulta molto efficace su afidi e ragnetti rossi.

Agrumi e foglie di pomodoro: sono questi i due pesticidi naturali fai da te per difendere il nostro orto senza prodotti chimici.