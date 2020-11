Torta e birra nella stessa frase non si sentono spesso. La bevanda potrebbe sembrare troppo amara per finire in un impasto per dolci. Eppure, la birra è in grado di rendere le torte incredibilmente soffici e aromatiche. Proponiamo le ricette per due ottime torte da fare con la birra, due versioni molto diverse, entrambe dal risultato sorprendente.

La versione bionda

Per la versione bionda suggeriamo una ricetta semplice, leggera, priva di latte e uova. Le birre consigliate sono le pilsener, poco alcoliche e poco astringenti, le lager, in genere poco amare, oppure le weiss, dolci e poco luppolate.

350 ml di birra;

250 g di zucchero;

350 g di farina 00;

80 g di olio di semi di mais, di girasole, oppure di riso;

1 scorza di limone grattugiata;

semi di un baccello di vaniglia, o estratto di vaniglia;

1 bustina di lievito per dolci.

In una ciotola unire la birra e l’olio ed emulsionarli energicamente con fruste o mixer. A poco a poco versare zucchero, farina, scorza di limone e vaniglia e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Infine, aggiungere ed amalgamare il lievito. È possibile utilizzare del lievito vanigliato per sostituire la vaniglia pura. Ungere e infarinare una tortiera, oppure usare uno stampo in silicone. Infornare a 170 gradi per 50 minuti o un’ora. Una volta sfornata, decorare con zucchero a velo.

La versione mora

400 ml di birra stout (ad esempio la Guinness);

225 g di farina 00 setacciata;

50 gr di fecola di patate;

110 g di cacao amaro in polvere;

250 g di zucchero;

225 g di burro a temperatura ambiente;

2 uova grandi;

1 bustina di lievito per dolci.

Mescolare a parte farina, fecola, cacao e lievito. In una planetaria inserire burro e zucchero e creare una crema, unire le uova e amalgamare bene. Versare gli ingredienti secchi a poco a poco mescolando. Quando l’impasto è impasto è omogeneo versare a filo la birra e mescolare. Versare in una tortiera imburrata o foderata con carta da forno. Infornare a 180° per un’ora o poco più, controllando con uno stecchino.

La torta è ottima ricoperta da creme o glasse al mascarpone, alla panna acida, o allo yogurt, uniti a zucchero a velo. La crema si può arricchire con un cucchiaio di whisky irlandese e uno di caffè: ricorderà un Irish Coffee. Le dosi di queste due ottime torte da fare con la birra, si adattano a una tortiera dal diametro di 22 o 24 cm.