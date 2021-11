La seduta di oggi e quella di domani andranno monitorate con molta attenzione. Ieri le principali Borse europee hanno chiuso vicino alla parità. Due timori stanno crescendo tra gli operatori. Queste paure nelle ultime due sedute della settimana potrebbero creare qualche turbolenza sui mercati. Ovviamente questi due timori hanno pesato e peseranno anche sull’andamento di Piazza Affari.

Ecco cosa potrebbe frenare i mercati azionari nelle prossime settimane

Inflazione e Covid potrebbero rovinare la festa dei mercati europei. Partiamo dall’inflazione. Ieri è stato diffuso il dato del rialzo del costo della vita in ottobre nella zona euro. I prezzi sono saliti del 4,1%, più del doppio dell’obiettivo che la BCE si è posta. Gli operatori hanno il timore che la stagione della politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea possa chiudersi anticipatamente. Per il momento il presidente Christine Lagarde ha escluso qualsiasi rialzo dei tassi nel breve termine. Tuttavia gli operatori capiscono che se l’inflazione dovesse continuare a salire il problema si porrebbe.

L’allargamento dei contagi da Covid in Europa è l’altro timore che sta affliggendo i mercati. Il numero degli ammalati si sta impennando in Germania e in Austria sono scattate le misure restrittive per i non vaccinati. In Irlanda il Governo ha imposto nuovamente il coprifuoco. Per non parlare del nuovo picco massimo di morti in Russia dall’inizio della pandemia.

L’inflazione, che potrebbe portare ad un anticipo di rialzo dei tassi, e il Covid, che potrebbe portare nuove restrizioni, possono frenare la ripresa economica. Questi due timori possono impattare negativamente sui mercati azionari da qui alla fine dell’anno.

Due nuvoloni neri fanno tremare le Borse ma non questo titolo pronto a nuovi record

Anche la Borsa di Milano ieri ha sofferto di questi due timori. Piazza Affari ha chiuso con un rialzo minimo, dello 0,07%. Il Ftse Mib ha terminato la seduta a 27.824 punti, mancando l’appuntamento con i 28.000 punti. La Borsa ha ancora due sedute a disposizione per violare la fatidica soglia entro la fine della settimana. Nella seduta odierna, il Ftse Mib si spingerà fino a 28.000 punti (INDEX:FTSEMIB) se supererà i 27.900 punti. Invece i prezzi calerebbero fino a 27.400/27.500 punti se dovessero scendere sotto 27.700 punti.

Ieri la Borsa di Milano si è salvata anche grazie al rialzo di Ferrari e di Prysmian. Quest’ultima azione ha chiuso appena sopra i 35 euro, realizzando il nuovo massimo storico a dispetto di inflazione e Covid. Questi due nuvoloni neri fanno tremare le Borse ma non questo titolo pronto a nuovi record. Oggi i prezzi raggiungeranno i 36 euro se saliranno oltre 35,1 euro. Invece il titolo tornerebbe a 34 euro se dovesse scendere sotto 34,6 euro.

