Due nuovi cerotti per i diabetici, presto in tutto il mondo. Ecco di cosa si tratta. Un nuovo dispositivo medico, dedicato ai pazienti diabetici, potrebbe cambiare le abitudini legate al monitoraggio della glicemia. Un altro invece arriva dal Messico e aiuterà i pazienti diabetici a rigenerare la pelle ferita più velocemente. Da Menarini quindi arriva il primo: GlucoMen Day CGM System, un cerotto digitale ed innovativo, disponibile in tutta Europa, che è indossabile per quindici giorni consecutivi e promette di riuscire a monitorare la glicemia, mostrando poi i risultati direttamente sullo smartphone del paziente.

Due nuovi cerotti per i diabetici, presto in tutto il mondo. Ecco di cosa si tratta

Il dispositivo di Menarini è a forma di cerotto e sostituirà di fatto aghi e punture. Chi lo utilizza potrà controllare il proprio andamento glicemico sull’app istallata sul proprio smartphone. Il paziente potrà impostare anche degli alert, a seconda delle esigenze personali, che lo aiuteranno a monitorare i valori. Soprattutto quando c’è qualcosa che non va. Tutto i contenuti riportati sull’app potranno inoltre essere condivisi, in tempo reale, con i familiari e con il medico curante, che potrà monitorare il paziente a distanza, personalizzando la terapia e adattandola alle specifiche esigenze.

Dal Messico arriva un altro prodotto

I ricercatori messicani sembrano aver trovato un possibile trattamento per le lesioni nei pazienti diabetici. Questi hanno spesso complicazioni in più e bisogno di maggior tempo per curare le ferite. Questo accade perché il diabete danneggia i vasi sanguigni e i nervi del paziente, quindi quando si feriscono, non solo non guariscono facilmente, ma può capitare che vengano infettati. Questo cerotto è una patch con nanofibre per la rigenerazione della pelle. Come riportato da un quotidiano messicano, l’Istituto di ricerca sui materiali IAM dell’UNAM ha sviluppato un cerotto per rigenerare la pelle dei diabetici in meno tempo.