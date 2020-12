Dopo le ultime due sedute, per Piazza Affari ci sono tutte le premesse per un fine anno importante. Martedì 22 e mercoledì 23, l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha messo a segno due convincenti rialzi.

A indurre all’ottimismo non è tanto la misura del rialzo, ma come questo si è sviluppato. Vediamo cosa può accadere nella seduta di oggi, secondo l’opinione degli Analisti di ProiezionidiBorsa.

Sull’andamento di Piazza Affari pesa questo importante fattore

La Borsa ha 3 sedute per chiudere in bellezza l’anno. Giovedì 31 la Piazza di Milano sarà chiusa, se ne riparlerà lunedì 4 gennaio. Per adesso concentriamoci su cosa può accadere nelle prossime tre sedute e in particolare in quella di oggi.

Partiamo da un elemento importante che sì è verificato nell’ultimo giorno di Borsa aperta prima di Natale. L’indice Ftse Mib, che ha chiuso a 22.130 punti ed ha lasciato aperto un gap rialzista.

Come più volte scritto nelle analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, i gap aperti prima o poi vanno richiusi. E’ una regola scritta dei mercati finanziari che ha pochissime eccezioni. Quindi anche questo andrà chiuso. Quando?

Non è una domanda di poco conto. Se l’indice Ftse Mib nelle prossime sedute proseguisse nella corsa rialzista, il gap rimarrebbe aperto e chiuderlo successivamente sarà doloroso.

Due notizie possono avere un forte impatto sulla Borsa di Milano

L’ideale sarebbe che venisse chiuso già nella seduta di oggi. I prezzi in avvio potrebbero scendere fino a 21.844 punti, per poi rimbalzare e terminare la seduta in rialzo, magari a ridosso della soglia dei 22.400 punti. Non è uno scenario improbabile.

L’altro scenario è quello di un rialzo in avvio di seduta, con superamento della soglia dei 22.200 punti. Se questo accadesse, superati i 22.200 punti i prezzi piomberebbero a 22.400 punti, ovvero sui massimi degli ultimi sei mesi.

Oggi, due notizie possono avere un forte impatto sulla Borsa di Milano e di quelle europee. La prima riguarda l’accordo tra Gran Bretagna e Unione Europea. La seconda notizia riguarda ancora la Gran Bretagna. Nel Regno Unito, sembra sia stato scoperto un cocktail di farmaci che rende velocemente immuni dal covid.

