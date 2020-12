Siamo giunti alla fine della maratona dei cenoni natalizi, ma non si può dire che questo periodo di abbuffate sia giunto a termine. Infatti, rimangono gli avanzi di questi giorni che devono in qualche modo essere smaltiti.

Per questo motivo oggi andremo a scoprire due modi semplici, intelligenti e saporiti per riciclare il pandoro e il panettone avanzato. Scopriamo come fare per ridurre gli sprechi al minimo.

Lo spiedino di panettone

Ecco una ricetta semplicissima da fare ma estremamente sfiziosa e bella da vedere. Basta prendere il panettone rimasto e tagliarlo a cubetti di dimensione omogenea.

Una volta completata questa operazione, basta grigliarlo su entrambi i lati in modo da renderlo croccante. A questo punto, basta infilare i pezzi su un lungo stecchino di legno in modo da formare uno spiedino. Può essere presentato in tavola ricoperto da nutella, da scaglie di cioccolato o da avanzi di crema al mascarpone.

Il roll di pandoro

Invece, per quanto riguarda il procedimento dedicato al pandoro, basta avere a disposizione della ricotta, dello zucchero e delle gocce di cioccolato fondente.

Prendere la parte che ci è avanzata e tagliarla a fette rettangolari di spessore simile. Metterle fra due pezzi di carta forno e stenderle con l’aiuto di un mattarello.

Una volta che si saranno ottenuti delle parti abbastanza sottili, si può passare alla farcitura. Basterà prendere la ricotta e mescolarla con dello zucchero e con il cioccolato, spalmarlo sulla base e arrotolare.

Oggi abbiamo svelato due modi semplici, intelligenti e saporiti per riciclare il pandoro e il panettone avanzato. Se si vogliono scoprire delle deliziose preparazioni a base di cibo riciclato, consigliamo di consultare la nostra rubrica culinaria presente sul sito di ProiezionidiBorsa. Infatti, evitare lo spreco e aumentare la consapevolezza nelle nostre scelte alimentari è uno stile di vita salutare sia per il pianeta che per il nostro portafoglio. Se si è curiosi di scoprire altre scelte green basta cliccare qui.