Oggigiorno molti hanno un animale domestico in casa, che esso sia un cane, un gatto od un coniglio poco importa. Negli ultimi anni è aumentata la sensibilità nei riguardi dei nostri amici animali, tanto che esistono sempre di più articoli dedicati.

I consigli non bastano mai ed effettivamente se ne sa sempre troppo poco.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo cercato di fornire delle varie mini guide che potessero rispondere alle domande più frequenti ad esempio cosa sapere prima di adottare un animale domestico.

Chi ha animali in casa, come cani o gatti sa bene che uno dei problemi della convivenza con loro è dato dalla perdita dei peli.

In alcuni periodi dell’anno è veramente difficile gestire e pulire la casa senza trovare peli in giro. Uno delle principali vittime dei peli dei nostri animali è il tappeto oltre che al divano e gli abiti. In questo articolo vogliamo indicare due modi semplici e veloci per eliminare i peli dal tappeto.

Rullo per abiti

Esso è un accessorio molto facile da reperire, oltre ad essere utile per i nostri abiti risulta essere anche molto efficace sui nostri tappeti. Il rullo per abiti lo possiamo utilizzare rimuovendo la parte più difficile dei peli depositata sul nostro tappeto. Basterà passare poco per volta sulla zona che abbiamo deciso di pulire, noteremo subito che il rullo avrà catturato molti peli. A questo punto basterà cambiare il nastro adesivo del nostro rullo per poter rifare la stessa operazione sulle altre zone restanti del tappeto. Per ottenere una pulizia più approfondita, continuiamo con l’aspirapolvere.

Panno in microfibra

Uno dei due modi semplici e veloci per eliminare i peli dal tappeto, è dato dall’utilizzo del panno in microfibra. Questa scelta rappresenta uno delle soluzioni ideali per rimuovere i pelli dei nostri amici animali. Un metodo possibile è quello di passare il panno inumidito e ben strizzato sul tappeto con l’utilizzo della scopa o della spazzola. Noteremo che il nostro panno avrà raccolto un po’ di peli, per concludere la pulizia meglio se ultimiamo con l’utilizzo di un’aspirapolvere.