Con la bella stagione ci si può riunire con amici e parenti per qualche grigliata in giardino oppure in zone attrezzate in mezzo alla natura. Oltre ad antipasti, lasagne o altre pietanze, la carne arrosto o grigliata è spesso presente. Un secondo di carne tradizionale presente sulle tavole di molti, soprattutto a Pasqua, è l’agnello. Si può preparare in molti modi, anche in umido e in padella, ogni volta che si vuole.

Per togliere però l’eventuale sapore di selvatico, dandone invece uno più gradevole, si usa operare la marinatura. Si potrebbe trattare la carne in diversi modi con alcuni ingredienti un po’ prima di cucinarla. Ecco gli ingredienti per una marinatura classica per circa 1,5 kg di agnello:

400 ml di vino bianco;

100 ml di olio extravergine d’oliva;

una cipolla;

2 spicchi d’aglio;

sale e pepe;

alloro;

timo;

rosmarino;

salvia;

menta;

bacche di ginepro.

Come fare la marinatura

Tagliare l’agnello in pezzi e lavarli con acqua e aceto. Dopo incidere la carne con un coltello e disporla su una teglia. Dopo aver lavato e asciugato le erbe aromatiche, tritare menta, timo e rosmarino. Cospargere l’agnello con il trito insieme a delle foglie di alloro, di salvia, alcune bacche di ginepro e del pepe in grani o in polvere. Distribuire sulla carne anche una cipolla tagliata a fettine e due spicchi d’aglio. Completare versando l’olio e il vino mescolati insieme.

Coprire l’agnello con una pellicola e metterlo in frigo per qualche ora o tutta la notte, rigirandolo ogni tanto. Al momento della cottura basterà scolare i pezzi di carne, tamponarli un po’ e salarli. Il liquido della marinatura può essere filtrato e usato a piacere per un arrosto.

Due modi per marinare la carne d’agnello per un secondo piatto da leccarsi i baffi non solo a Pasqua

Per marinare qualche cotoletta d’agnello, invece, si potrebbero usare questi ingredienti:

33 cl di birra;

50 ml di olio extravergine d’oliva;

uno spicchio d’aglio;

alloro;

salvia;

rosmarino;

timo;

un limone;

pepe.

Spezzettare le foglie di salvia, sminuzzare gli altri aromi e tritare l’aglio. Sbucciare il limone e tagliare a pezzetti la scorza. Disporre le cotolette su una teglia e massaggiarle con l’olio. Cospargere con le erbe aromatiche, l’aglio, la scorza del limone, versare la birra e dosare il pepe e il sale. Coprire con della pellicola trasparente, mettere in frigo qualche ora e poi cuocere alla griglia.

Con questi due modi per marinare la carne d’agnello si otterranno, quindi, dei secondi piatti molto saporiti.

Lettura consigliata

Cucinare il tacchino in padella e non in forno con questa gustosa ricetta, invece del solito pollo, delizierà il palato e contrasterebbe l’anemia