Due maschere per il viso con ingredienti da cucina. Realizzare una maschera di bellezza fatta in casa con ingredienti semplici ed economici è possibile. È anche una pratica piacevole che aiuta a rilassarsi e divertirsi mentre ci si prende cura della propria pelle.

Certamente non bisogna dimenticare che anche le sostanze naturali e ad uso alimentare possono scatenare reazioni allergiche o irritazioni. Per questo è sempre bene informarsi e consultare il medico rispetto alle problematiche soggettive. In caso di dubbio, fare sempre una prova in una piccola area della cute, specialmente quando si testa un nuovo ingrediente.

Proponiamo due maschere per il viso con ingredienti da cucina, per avere una pelle radiosa e morbida, in breve tempo e con poca spesa.

Maschera al lievito di birra

Se vi eravate fatti prendere dalla mania della panificazione, ma avete desistito dopo la prima pizza venuta male, potreste avere del lievito di birra secco inutilizzato.

Potreste farne una maschera adatta sia a purificare la pelle grassa, che a tonificare e “rimpolpare” il viso. È indicata anche per chi ha una pelle “mista”. Per pelle mista si intende con aree che tendono a lucidarsi e presentare pori dilatati, ed altre zone invece secche e segnate dalle rughe.

È possibile usare anche lievito di birra fresco, controlla però che non sia scaduto! La regola fondamentale è non usare lievito chimico, lievito per dolci in bustina o altri tipi di lievito. Deve essere solo puro lievito di birra.

Ne servono dai 10 ai 15 grammi, che vanno stemperati in un po’ d’acqua tiepida. Mescoliamo fino ad ottenere un composto fluido e spalmabile da applicare sulla pelle del viso perfettamente pulita, priva di trucco, creme e lozioni.

Consigliamo di evitare del tutto il contorno occhi e le labbra. Vogliamo evitare che entri in contatto con le mucose più sensibili e questo vale per ogni tipo di maschera.

Il lievito di birra agirà come astringente, minimizzerà l’apparenza dei pori e la comparsa di brufoli e punti neri. Contemporaneamente nutrirà la pelle migliorandone l’aspetto e l’elasticità.

La maschera si lascia in posa per circa 15 minuti, poi si sciacqua accuratamente con acqua.

Suggeriamo l’applicazione di una crema idratante alla fine.

Maschera al miele

È facilissima, ha proprietà antibatteriche, idratanti, lenitive.

Possiamo spalmare sul viso anche solo ed esclusivamente il miele, puro e di buona qualità.

Oppure potremmo provare la seguente variante, dal potere lievemente esfoliante per una pelle luminosissima. Servono un cucchiaio di miele, un cucchiaino d’acqua di rose e poche gocce di succo di limone. Se hai una pelle molto sensibile non aggiungere il limone.

Applichiamo il composto sulla pelle precedentemente detersa, evitando il delicato contorno occhi. Lascia in posa per circa 15 minuti e poi risciacqua con acqua tiepida o fresca.

Se avete trovato interessanti le due maschere per il viso con ingredienti da cucina, date un’occhiata al metodo per far sparire le occhiaie con il riciclo.