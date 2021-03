I venditori di apparecchiature informatiche hanno sempre detto che gli Apple sono immuni da virus. Da qualche giorno, però, gira voce che i ricercatori di Red Canary e Malwarebytes hanno fatto una scoperta incredibile. Ebbene due malware hanno stravolto il mondo dei Mac di Apple perché sono stati in grado di colpire trentamila apparecchiature.

La scoperta dei ricercatori

I ricercatori hanno trovato il programma malevolo su Mac ma hanno appurato che non è ancora entrato in funzione perciò non è stata stabilita la portata del danno. Intanto il campanello di allarme è suonato inesorabilmente e ora anche i possessori di macchine Apple iniziano a tremare. Come tutti sanno, i virus trovano la strada per infettare altri sistemi operativi ma non con Apple.

Il silenzioso Silver Sparrow

Ebbene, il malware Silver Sparrow si è insinuato nel chip Apple Silicon M1 montato sui Mac. Tuttavia, c’è da approfondire un particolare aspetto: il programma malevolo ha la capacità di autodistruggersi, perciò non lascia alcuna traccia di sé.

I ricercatori non si sbilanciano

I ricercatori, al riguardo, non si sbilanciano, in attesa di approfondire il caso. Il malware, a quanto pare, entrerebbe in azione in particolari condizioni. Di conseguenza i ricercatori hanno messo sotto la lente di ingrandimento le API (Application Programming Interface) JavaScript del programma di installazione MacOS per eseguire i comandi.

Apple non sta a guardare

Parallelamente Apple è corsa già ai ripari revocando i codici binari relativi a Silver Sparrow. In questo modo, gli utenti non corrono il rischio di installare per sbaglio il programma malevolo. A fronte di ciò, un mito sta crollando, si è sempre detto che la forza di Apple e dei suoi Mac è sempre stata la grande sicurezza che offre ai suoi utenti.

La via per colpire i Mac

I ricercatori di Red Canary sono preoccupati da questo malware perché si insinua nei Mac tramite Java. In effetti gli hacker, a differenza di prima, hanno trovato un’altra strada per mettere a segno azioni criminali: sfruttano Flash. E chissà che non sia la via giusta visto che ora due malware hanno stravolto il mondo dei Mac di Apple.