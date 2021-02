Quando togliamo la polvere facciamo sempre molta attenzione a raggiungere tutti gli angoli. Spesso accade però che nel giro di un giorno le superfici sono di nuovo coperte di polvere. Da dove arriva tutto questo sporco? Purtroppo la polvere è in grado di accumularsi anche dove non ce lo aspettiamo. Ecco due luoghi inaspettati in cui si nasconde la polvere da non dimenticare durante le pulizie.

Non solo aspirapolvere e panno catturapolvere

Pensiamo spesso che passare l’aspirapolvere su pavimenti e tappeti e passare un panno catturapolvere sia sufficiente. Purtroppo la polvere si nasconde anche su altre superfici che difficilmente prendiamo in considerazione. Tra i posti preferiti dalla polvere spiccano infatti le tende e le coperte. La polvere si deposita spesso infatti sulla stoffa, dove penetra al fondo. Quando tocchiamo queste superfici, però, questa si stacca. In questo modo anche se togliamo la polvere dai pavimenti e dai mobili la stanza ne sarà comunque piena. Ecco da dove arriva la polvere che riappare dopo un giorno dalle pulizie!

Come eliminare anche la più ostinata

Ecco i due luoghi inaspettati in cui si nasconde la polvere da non dimenticare durante le pulizie. Ma come assicurarsi di aver tolto davvero tutta la polvere? Prima di tutto bisogna assicurarsi che le tende siano pulite. Queste vanno infatti lavate con regolarità per evitare che si accumuli troppa polvere. Dopodiché il consiglio è quello di sbattere le tende con un battitappeto prima di pulire. In questo modo la polvere in eccesso si staccherà e si depositerà per terra dove potremo aspirarla. Che fare invece con le coperte? Tra quelle più ricche di polvere spiccano quelle che teniamo sul divano e che spesso laviamo solo a fine inverno. Anche in questo caso è importante pulirle con regolarità. Un bel giro in lavatrice rimuoverà la polvere. Prima delle pulizie però è bene portare sul balcone o in cortile le coperte. Qui potremo sbatterle liberandole dalla polvere e appenderle in modo che prendano aria e si rinfreschino.