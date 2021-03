Chi ama leggere sa perfettamente che i libri sono una piccola imbarcazione che ci porta a spasso nei sogni e nella irrealtà. Leggere è un momento di fuga dalla realtà. Ovviamente dipende anche dal tipo di lettura che si fa, perché ci sono anche dei libri che raccontano fatti realmente accaduti, come i libri storici, e che quindi sono più d’informazione o d’approfondimento. Ma dato che alcuni libri ci possono portare ovunque ecco due libri piccanti da leggere che svegliano l’eros.

Successi del passato

In passato c’era “Cinquanta sfumature di grigio”, poi ci sono stati i film, e questi libri sono diventati un vero e proprio successo mondiale. Sono state vendute 125 milioni di copie in totale e i diritti sono stati venduti in 52 Paesi. Netflix non è tardato ad arrivare con un film molto simile che si intitola “365 giorni” con Michele Morrone, ma chi ama ancora i romanzi d’amore ci sono due libri piccanti da leggere che svegliano l’eros.

Come sedurre un conte errante, di Amy Rose Bennett

Autrice di molti romanzi, Amy Rose Bennet, in questo book di 276 pagine, racconta la storia d’amore nata da un matrimonio riparatore. Lei, Arabella Jardine, espulsa dal collegio perché aveva preso parte ad una festa, ha da sempre il desiderio di dedicarsi agli orfani. I familiari la coinvolgono però in un viaggio in Continente dove conosce il Conte Langdale. Sorpresi in un amorevole bacio, i due sono costretti a sposarsi. E così che ne sarà dei sogni di lei? E del Conte?

La Confraternita del Pugnale Nero, di J.R Ward

Questo in realtà non è un solo libro, ma è una saga di libri scritti da J.R Ward. L’autrice ha iniziato la saga con il primo libro intitolato “Il risveglio” per poi arrivare oggi, nel 2020, con il suo 18esimo libro intitolato “The Sinner”. Se uno ha molto tempo a disposizione questi potrebbero essere degli ottimi libri da leggere, dato che in totale sono 18 e più o meno tutti da 400 pagine.

Approfondimento

