Ci avviciniamo al mese di luglio e il termometro sale sempre di più. Proprio per questo è il momento giusto per mangiare un buon gelato. Ma perché non provare a farlo in casa?

Certo, si potrebbe obiettare: con questo caldo è già difficile cucinare per pranzo o cena. Ma con la ricetta che vedremo si impiegheranno non più di cinque minuti di tempo.

Bastano due ingredienti e un frullatore per realizzare un gelato fit alla frutta.

Perché “fit”? Il metodo in cui è realizzato lo rende un gelato molto meno calorico rispetto a quello in vaschetta o artigianale. Tuttavia, si consiglia di fare attenzione. Molto spesso l’etichetta “fit” trae in inganno e spinge a consumare una quantità eccessiva di dolce nella convinzione che non faccia ingrassare.

Chiaramente non è così che funziona. Proviamo a vedere come realizzare una porzione di gelato alla frutta (qui per un gelato al cioccolato senza gelatiera).

Ingredienti

250 g di banana congelata;

20 ml di latte

Le banane sono un esempio, ma è possibile realizzare gelati alla frutta di ogni gusto seguendo lo stesso procedimento che vedremo. Qualche abbinamento? Mirtilli, fragole e more per un freschissimo gelato ai frutti di bosco. Oppure banana e fragole o ananas e melone, per citare altri dei più noti frutti estivi.

L’importante è che la frutta venga prima congelata in un sacchetto per alimenti.

Procedimento

Come promesso, solo due ingredienti e un frullatore per realizzare un gelato fit alla frutta.

Tagliare le banane a pezzetti e lasciarle in congelatore per una notte intera. Recuperarle il giorno dopo e prendere il frullatore e il latte. Versare la frutta nel frullatore assieme al latte e lavorarla a mezza velocità.

In realtà, il latte non è indispensabile, ma permette di ottenere un risultato migliore.

Si può scegliere se utilizzare quello di origine animale o vegetale. Il risultato finale non cambierà molto.

Ma se invece si volesse proprio evitare di usarlo?

Gelato alla frutta istantaneo senza latte

Il latte può essere sostituito con lo zucchero. Anche in questo caso è possibile scatenare la fantasia come più si desidera, usando la frutta che si gradisce di più. Ad esempio, un mix tra alcune delle precedenti proposte: banana, frutti di bosco e zucchero.

In un primo momento bisogna frullare ad intermittenza per far ammorbidire la frutta. In seguito, aumentare la velocità. Di in tanto in tanto, aprire il coperchio del frullatore per avvicinare la frutta alla parte più interna con l’aiuto di un cucchiaio.

Ed ecco che non resterà che godersi un golosissimo gelato istantaneo!