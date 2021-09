Oltre allo sporco e al disordine, ciò che rende la casa impresentabile e poco accogliente è la presenza di cattivi odori. Difatti, quando ci apprestiamo a fare le pulizie domestiche, l’eliminazione degli odori sgradevoli dovrebbe essere uno degli obiettivi principali. In quanto, in molte occasioni, potrebbe distogliere l’attenzione degli ospiti da tutte le fatiche spese al fine di mantenere in ordine l’abitazione.

I posti più importanti

Quando si parla di cattivi odori ovviamente la nostra attenzione si sposta su determinati angoli della casa. I quali, per determinati motivi che conosciamo benissimo, saranno quelli che più probabilmente andranno a causarci problemi. Non ci riferiamo solamente al bagno ma anche e soprattutto a luoghi quali cassetti, scarpiere e armadi. Bene, proprio a questo proposito, nel prossimo paragrafo sveleremo una tecnica efficacissima per portare nuovamente il buon odore in questi posti.

Due ingredienti comunissimi più uno inaspettato per profumare e deodorare armadi e scarpiere

Soprattutto quando si tratta di preparare deodoranti naturali per ambiente, l’utilizzo di alimenti e spezie da cucina si rivela fondamentale. Difatti, se sappiamo come unirli e amalgamarli, moltissimi di questi ingredienti riusciranno veramente a stupirci per la loro efficacia. Come accadrà senza dubbio con il metodo che andremo a presentare oggi. Ci riferiamo al rimedio naturale che prevede l’utilizzo di due ingredienti solitamente usati con questo scopo. Che dovremo poi aggiungere ad un altro alimento che, con sorpresa di moltissimi, si rivelerà altrettanto efficace per la creazione di un deodorante per ambienti. Ci riferiamo in particolare a cannella, bucce d’arancia e chicchi di caffè. Ebbene sì, anche i chicchi che utilizziamo per preparare il caffè possono fare la differenza nella preparazione di un aroma gradevolissimo.

Suggeriamo infatti di unire questi tre ingredienti all’interno di un piccolo recipiente, da lasciare ovviamente aperto. A questo punto non dovremo far altro che posizionarlo all’interno dell’armadio o della scarpiera, a seconda del luogo scelto per neutralizzare i cattivi odori. Ecco che, già solamente dopo pochi minuti, tutto l’ambiente si riempirà di un aroma piacevole e profumato. Di conseguenza, tutti i cattivi odori spariranno. Dopo aver scoperto questo rimedio senza dubbio molte persone ci penseranno due volte prima di buttare via le scorze di arancia. D’altronde questo non è mica l’unico metodo con cui si possono utilizzare, difatti anche per neutralizzare il fastidiosissimo odore di tabacco si rivelano molto utili. Non gettiamole mai via dunque. In quanto, come abbiamo appena visto, ci serviranno solamente due ingredienti comunissimi più uno inaspettato per profumare e deodorare armadi e scarpiere.