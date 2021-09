Anche se l’estate è finita, continuiamo ad avere tutti voglia di fare un bel viaggio. Non possiamo più prendere due o tre settimane di fila probabilmente e dobbiamo accontentarci di un weekend, ma non disperiamo. Ci sono tanti posti che danno grandi soddisfazioni anche se visitati per una toccata e fuga.

Ci sono tante mete, sia estere che italiane, che in pochi giorni regalano grandi gioie ai turisti. Luoghi che ci permetteranno di avere due o tre giorni di meritata evasione dal grigiore del lavoro autunnale.

Oggi consigliamo due incredibili mete facilissime da raggiungere per un weekend meraviglioso ad ottobre. Una è italianissima, l’altra, invece, è a due passi dal nostro Paese. Andiamo dunque a scoprirle.

Le due fantastiche località

Partiamo dall’Italia, più precisamente, dal Sud. Consigliamo a tutti, soprattutto a chi abita a Nord, di passare un weekend in Calabria. Il clima è infatti molto più clemente e quindi permette di sfuggire per un po’ al freddo e al brutto tempo. Ci sono tanti posti che bisognerebbe visitare in Calabria, noi, ad esempio, consigliamo la Costa degli Dei. Si tratta di tutta la parte costiera della provincia di Vibo Valentia e regala scorci davvero meravigliosi.

Il suo mare è cristallino e le sue scogliere formano un panorama da cartolina. Inoltre, anche a ottobre le giornate sono piuttosto calde e, allo stesso tempo, non ci sono troppi turisti. Insomma, si potrà godere di una meraviglia marittima quasi incontaminata. Il punto forse più bello è Capo Vaticano, che si trova nel comune di Ricadi. Esso è un promontorio con scogliere che ha un aspetto quasi caraibico.

Due incredibili mete facilissime da raggiungere per un weekend meraviglioso ad ottobre

La seconda meta che scopriamo è Annecy, cittadina francese molto vicina al confine italiano. Si trova, infatti, a circa due ore e mezzo di macchina dal tunnel del Frejus, verso Nord.

Questa città è davvero molto pittoresca, girare per le sue vie è un’esperienza imperdibile. La città vecchia, in particolare, lascia senza fiato, con i suoi bellissimi canali che hanno fatto guadagnare ad Annecy il soprannome di “Venezia delle Alpi”. In particolare consigliamo di andare a vedere il “Palais de l’Isle”, un palazzo su una piccola isola sui canali.

L’altro grande punto forte di Annecy è il suo bellissimo lago, che è forse uno dei migliori d’Europa. Esso regala un panorama unico e permette di fare un bagno, un giro in canoa, e chiedendo il permesso, anche di pescare. Un’esperienza davvero piacevole per un weekend d’evasione.