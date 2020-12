Capita a ogni Natale di accorgersi all’ultimo momento di aver dimenticato di fare un regalo. Oppure, tra lavoro, casa, bambini, ci si ritrova a fare acquisti negli ultimi giorni disponibili.

Un’idea incredibilmente ingegnosa sarebbe regalare qualcosa di unico e di creativo. Non si sta parlando del solito lavoretto di découpage. Basta qualche idea simpatica, anche a tema natalizio, ma che desti stupore nella persona che la riceverà. Con una spesa minima e poco stress si avrà un regalo personalizzato e fantasioso. Dunque ecco due idee regalo dell’ultimo momento simpatiche e sorprendenti che tutti ameranno.

La neve nel barattolo

Le trasparenti sfere di Natale con all’interno un paesaggio innevato e piccoli personaggi hanno sempre il loro fascino. Maggiormente in uso nelle tradizioni nordiche, possono essere un regalo molto apprezzato specialmente se fatte a mano. Inoltre, costruire una palla di neve è un’esperienza coinvolgente e che non richiede particolare esperienza nel fai-da-te. Necessiterà però di alcuni strumenti come la colla a caldo e la creta.

Ecco l’occorrente

un barattolo di vetro della grandezza che si desidera (non troppo piccolo);

una foto plastificata, delle piccole figure, un paesaggio, dei personaggi;

creta o pasta per modellare;

neve decorativa;

acqua distillata;

glicerina;

colla a caldo;

attaccatutto;

nastri decorativi.

Per iniziare bisogna modellare la creta all’interno del coperchio del barattolo di vetro. Deve aderire completamente ed essere incollata col super attak. Se si è scelto una foto, questa andrà ritagliata per entrare nella boccia. In seguito la fotografia deve essere plastificata per non entrare a contatto con l’acqua. Quando la foto o i piccoli personaggi sono pronti, incollarli con l’attaccatutto sulla creta all’interno del coperchio. Ricoprire poi l’intero stampo di creta con la colla e far aderire la neve decorativa.

L’ultimo passo consiste nel prendere il barattolo e mescolare acqua distillata, glicerina (poca) e aggiungere la neve. Con delicatezza riavvitare il tappo decorato. Prima di mettere il barattolo in posizione verticale è bene fissare la chiusura con della colla a caldo. Decorare l’esterno a piacimento.

Sull’idea base della palla di neve, ecco un altro oggetto molto carino e facile da realizzare: un piccolo albero spruzzato di neve. Basta raccogliere due rametti di abete che ricordano la forma di un tradizionale albero di natale.

I rametti andranno ripuliti dagli aghi sul lato del tronco più grosso. Poi bisogna attaccare la base del rametto con della colla a caldo all’interno del coperchio del barattolo scelto.

Questo conterrà l’alberello innevato una volta pronto.

Ora spruzzare o spennellare della colla vinilica sugli aghi dell’alberello. Cospargerlo di neve finta e lasciare asciugare. Quando l’alberello è asciutto, chiudere attentamente il barattolo e decorarlo con uno spago colorato e un bigliettino di auguri.