Due geniali idee regalo per far felici amici e parenti perfette per questo tempo di pandemia

In questo periodo è difficile festeggiare con amici e parenti. Per questo motivo è quasi impossibile fare loro regali. Anche il tipo di regali che possiamo fare si è ridotto. Per molti non è ad esempio il momento di regalare viaggi o massaggi!

Ci sono dei regali che però si adattano benissimo a questi tempo in cui siamo costretti a stare chiusi in casa. Ecco due geniali idee regalo per far felici amici parenti e perfette per questo tempo di pandemia.

Tutti amano mangiare

Lo sappiamo bene, in Italia siamo amanti della buona cucina. A molti quindi ora manca la possibilità di andare al ristorante. Tra sushi e pizza, ci vediamo costretti a ordinare ad asporto. Per questo motivo tantissimi hanno iniziato a utilizzare i sempre più famosi servizi di consegna a domicilio. In questo modo anche i ristoranti delle nostre città hanno potuto continuare a lavorare e a guadagnare. Perché non rendere questa nuova moda un perfetto regalo?

Alcuni dei principali servizi di consegna a domicilio offrono infatti anche coupon e buoni dal valore, solitamente, di almeno dieci euro. Questi possono essere regalati anche a distanza e utilizzati per ordinare a domicilio i nostri piatti preferiti! Così non solo faremo un regalo originale ai nostri amici e parenti, ma li sosterremo a distanza durante la pandemia!

Altri tipi di buono

Quello della consegna di cibo a domicilio non è però l’unico settore che ha avuto un vero e proprio picco in questo periodo. La necessità di stare chiusi in casa ci ha portato a trovare modi alternativi per intrattenerci. Tra questi spiccano anche i tanti servizi di streaming disponibili online. Tra film, documentari e serie tv abbiamo in questo modo fatto passare il tempo appassionandoci a storie entusiasmanti.

Non tutti sanno però che è possibile regalare degli abbonamenti sotto forma di buono anche a questi servizi. Questi sono inoltre facilissimi da trovare. Sono ad esempio in vendita presso le casse dei principali supermercati! Ecco quindi le due geniali idee regalo per far felici amici e parenti perfette per questo tempo di pandemia che ricordarci che ci vogliamo bene anche a distanza!