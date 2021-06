Pronti via, ci sono già migliaia di famiglie italiane allineate ai blocchi di partenza. Fine delle scuole anticipata, giugno che promette sole e caldo. Le valigie sul letto, quelle di un meritato viaggio, parafrasando e cambiando leggermente un famoso adagio. Con la voglia di relax di quest’anno, avremo sicuramente pianificato tutto. Ma ci permettiamo un paio di suggerimenti utili. Due cose che non abbiamo mai fatto al mare e che possono letteralmente trasformare la nostra vacanza in un’esperienza eccezionale quasi a costo zero.

Il mitico castello di sabbia

Chissà quante volte ci sarà capitato di ammirare dei meravigliosi castelli di sabbia, magari edificati dal nostro vicino di ombrellone. Quanta invidia per quelle torri così perfette, per il fossato con l’acqua e magari pure un ponte levatoio. Sicuramente ci avremo provato anche noi, col risultato di far sghignazzare i nostri bambini. Dai, almeno in quello ci siamo riusciti. Eppure, secondo gli psicologi, fare un castello di sabbia, è un’esperienza sociale e psicologica davvero importante. È un momento di aggregazione importante per chi costruisce.

L’occasione di insegnare l’organizzazione e la programmazione anche ai più piccoli. E, soprattutto, un momento di svago incredibilmente importante per la nostra mente. La quale, nonostante il relax non stacca la spina del tutto, ma rimane invece concentrata sul da farsi. Quindi, muniamoci pure di paletta, secchiello e soldatini e diamo il via al nostro castello di sabbia. Chi si guarderà farlo assieme ai nostri figli, potrà essere soltanto invidioso della nostra esperienza.

Affittare un pedalò

Due cose che non abbiamo mai fatto al mare e che possono letteralmente trasformare la nostra vacanza in un’esperienza eccezionale quasi a costo zero. Dopo il castello, il pedalò. Dopo l’esperienza di costruttori, ecco quella da marinai. Quest’anno, prendiamoci la briga di affittare un pedalò e andarcene al largo. Con pochi euro, avremo la possibilità di staccarci dalla calca, fare i tuffi in un mare più pulito e rilassarci ancor di più. Unico consiglio: quello di non allontanarci mai troppo dalla riva, perché anche se siamo ottimi nuotatori, il vento al mare cambia velocemente. E, potremmo trovarci nel bel mezzo di una burrasca.

