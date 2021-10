Gli accessori rappresentano un elemento fondamentale nell’outfit di ogni giorno.

Cinture, scarpe e soprattutto borse sono essenziali per completare l’abbigliamento e per essere comodi con stile.

Come potremmo uscire da casa senza una borsa capiente in cui metter dentro tutto ciò che ci serve? Si dice che le borse delle donne siano quasi una mini casa e forse non è del tutto sbagliato.

Pensiamo alla nostra shopper preferita, che abbiamo da una vita e a cui siamo incredibilmente affezionati. Come per ogni oggetto e accessorio, anche in questo caso il tempo scorre e l’usura si fa notare. Il primo dettaglio ad essere intaccato dall’uso riguarda i manici. Ed ecco che a questo punto portiamo l’amata shopper dal calzolaio e ci tocca spendere una fortuna. O peggio ancora, non c’è niente da fare e non è possibile ripararla. Come evitare questa situazione e dare lunga vita ai manici?

Due consigli fondamentali per preservare i manici delle borse e usarle altri 10 anni

Innanzitutto, attenzione al peso. Potrà sembrare scontato, ma è un dettaglio spesso trascurato e che può decretare la fine delle borse.

È importante non esagerare con gli oggetti che vi mettiamo all’interno, perché il peso eccessivo potrebbe causare la rottura dei manici. Specialmente se sono molto sottili, il rischio si fa più concreto.

Oltre al peso, c’è un altro elemento da non trascurare e stavolta riguarda gli appendi borse. Immaginiamo di essere nella toilette di un ristorante e di dover lavare le mani. Accanto a noi c’è un piccolo appendi borsa e noi la mettiamo comodamente là.

Beh, apparentemente non c’è niente di strano in questo gesto, ma non è proprio così. Anche in tal caso la questione ha a che fare con il peso della borsa, che finisce per essere concentrato in un unico punto.

Appendino sì, appendino no

Possiamo continuare tranquillamente ad utilizzarlo, ma è meglio bilanciare il peso su due appendini. A parte i classici che troviamo nei locali pubblici, ne esistono diversi trasportabili, perfetti quando usciamo e non vogliamo poggiare la borsa per terra.

Anche in tal caso però, soprattutto se abbiamo un grande peso sulla spalla per usare una metafora, è consigliabile usarne due. Torna quindi il consiglio di prima, quello di bilanciare il peso ed evitare di concentrarlo in un unico punto.

Abbiamo visto due consigli fondamentali per preservare i manici delle borse e usarle altri 10 anni senza spendere una fortuna per ripararle. Piccoli trucchi per dare lunga vita ai nostri accessori.