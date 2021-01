Raccogliere tutte le energie è fondamentale prima di affrontare qualunque tipologia di sport. Specie prima e dopo il workout, il corpo ha bisogno d’immagazzinare vitalità e nutrimento. La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole allora mostrare come preparare due centrifugati perfetti prima e dopo l’allenamento.

La centrifuga di frutta

Zero conservanti e zuccheri artificiali sono tutto quello che caratterizza i centrifugati di frutta. Le centrifughe costituiscono pasti completi e sani, che conferiscono all’organismo le sostanze nutritive di cui esso necessita, prima dello sforzo fisico. Prepararle richiede pochissimi minuti, a fronte di una vitalità indiscussa. Gli ingredienti protagonisti sono varie tipologie di frutta di stagione: mele, pere, kiwi, arance o ananas. Queste possono mescolarsi a verdure fresche come le carote, il sedano o gli spinaci. E, per beneficiare di ancor più vigore e benessere, aggiungere ingredienti come zenzero, miele (ad esempio di acacia) o avocado.

Centrifuga pre-workout

Sulla base di queste premesse, quali sono due centrifugati perfetti prima e dopo l’allenamento?

Il centrifugato ideale prima di ogni workout prevede l’abbinamento di frutta secca, frutta fresca e un alimento bonus fonte di grande benessere.

Questa centrifuga unisce la pera, le noci e lo zenzero grattugiato.

Le pere sono un frutto ricchissimo di zuccheri semplici, che sapranno dare la giusta consistenza al centrifugato. Tre noci, invece, conferiranno al corpo una proporzionata quantità di Omega-3, utile per affrontare l’allenamento. In ultimo, lo zenzero, per un’azione antinfiammatoria naturale dell’organismo. Il tutto va semplicemente diluito con la giusta quantità di acqua per arrivare alla consistenza sperata.

Dopo l’allenamento

La seconda centrifuga è perfetta per il post workout, perché ristabilisce l’equilibrio del corpo e lo idrata dopo la perdita di liquidi. Per prepararla è sufficiente frullare delle fette di melone, mele verdi e cetriolo, con poca acqua aggiunta. Questi sono tutti alimenti contenenti grandi percentuali d’acqua.

Durante l’allenamento il corpo perde infatti liquidi e questi alimenti sapranno ristorarlo e reintegrare i sali minerali persi. Per sfruttare al meglio questa centrifuga di benessere, aggiungere anche qualche goccia di succo di limone.

Allenare il corpo con le giuste attenzioni, prima e dopo il workout, è una sana abitudine che tutti dovremmo imparare a praticare.