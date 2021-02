Anche i “signori maschietti” hanno scoperto i benefici delle bevande sgonfia pancia. In versione tisana, decotto o concentrato, tutto va bene per cercare di eliminare i cuscinetti adiposi. Soprattutto adesso, che, palestre e piscine sono ancora chiuse. E, pure i campi di calcetto. Ecco allora due bevande sgonfia pancia buone e salutari che fanno al caso nostro. La proposta è quella di gustare qualcosa che non sia amaro o ci lasci il sapore della medicina.

Come sgonfiare la pancia naturalmente

Innanzitutto, è bene precisare che non basta assumere delle bevande per sgonfiare la nostra pancia, ma bisogna accompagnare delle altre azioni importanti. Attività fisica, dieta equilibrata e, soprattutto, poco o niente fumo e alcol. Non cadiamo infine nell’errore di assumere delle bevande per sgonfiare la pancia e, poi magari riempirci di carboidrati. Queste due bevande sgonfia pancia buone e salutari sono uno dei mattoni per costruire la casa del nostro benessere fisico. Il consiglio dei nostri Esperti è quello di assumerle al mattino a stomaco vuoto, o la sera prima di coricarsi, per un maggiore effetto.

Sgonfiare la pancia con le vitamine

La prima bevanda che consigliamo porterà con sé un pieno di vitamina C, con il compito di aumentare il metabolismo e la circolazione del sangue. Ci basterà prendere:

una mela;

un kiwi;

un bicchiere d’acqua;

succo di pompelmo concentrato o mezzo limone.

Prendiamo tutti i nostri ingredienti, versiamoli in un frullatore e prepariamo la nostra bevanda. Facciamone tranquillamente una ricetta permanente del nostro benessere, perché la prossima estate sarà una bevanda ottima da assumere fresca.

La seconda opzione

Con la prima bevanda uniremo salute e benessere, ma anche un piacevole sapore grazie alla frutta contenuta. Anche la seconda versione, che consigliamo non sarà comunque la classica punizione da mandar giù tutta in un fiato. Prendiamo:

un cetriolo;

un’arancia;

delle barbabietole;

un bicchiere d’acqua;

una spolverata di zenzero.

Anche qui non mancano le vitamine, ma soprattutto le fibre, portate in dote dal cetriolo e dalle barbabietole, o rape rosse che dir si voglia. Anche in questo caso, mettiamo tutto nel mixer e frulliamo, assumendo poi la nostra bevanda, non solo a inizio e fine giornata, ma anche durante. Sgonfieremo la pancia, aumentando il metabolismo, eliminando le tossine e i liquidi non necessari. Suggeriamo la lettura di approfondimento con qualche consiglio su come stare bene con un prodotto tipico del Mediterraneo.

