La stagione estiva si avvicina e tutti noi temiamo l’arrivo della prova costume. Quest’anno, poi, può rivelarsi più traumatico di altri: infatti le varie quarantene e lo stress in generale può averci indotto a buttarci sul cibo e a non migliorare il proprio tono muscolare. Tuttavia siamo tutti sulla stessa barca, anche in questo, e non è, dunque, il caso di disperarsi o di buttarsi in diete fai-da-te per contrastare qualche chiletto in più.

Però possiamo partire dalle piccole cose. Come, ad esempio, combattere l’acqua in eccesso. Infatti drenare le gambe, migliorare il microcircolo ed eliminare le scorie è semplice e veloce con queste tisane gustose e economiche.

I frutti rossi

I frutti rossi sono rinomati per il loro gusto acidulo e gradevole. Allo stesso tempo, però, hanno delle qualità mirabolanti. Infatti sono un toccasana per il microcircolo. Prima di tutto sono ricchi di potassio, sali minerali che aiuta a stimolare il processo di diuresi.

Lo psillio

Il motivo più comune per cui si usano i semi di psillio è quello di contrastare la stitichezza. Nonché di attenuare certe problematiche appartenenti all’apparato digerente. Come, ad esempio, la diverticolite. Berne un infuso, però, contribuisce, in generale, al miglioramento della regolarità intestinale.

Il finocchietto

Infine parliamo del finocchietto selvatico. Altro ingrediente molto conosciuto e apprezzato. Soprattutto dal pubblico femminile. Infatti, oltre ad aiutare a digerire e a rilassare il tratto intestinale, è un prezioso aiuto contro l’odiato gonfiore tipico dell’area addominale.

Inoltre, come il finocchio, ha il pregio di eliminare la ritenzione idrica. Questo può contribuire a migliorare l’aspetto delle cosce.

Oggi abbiamo spiegato perché drenare le gambe, migliorare il microcircolo ed eliminare le scorie è semplice e veloce con queste tisane gustose e economiche. Se siamo curiosi di scoprire le proprietà curative di questi elementi naturali suggeriamo di consultare un nostro precedente articolo. Basta cliccare su questo link: “Evitare malanni e malesseri coltivando questa pianta meravigliosa e benefica nel proprio giardino”.