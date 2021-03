Ci risiamo. Siamo a marzo 2021 e, come un anno fa, siamo ripiombati nell’assoluta incertezza della zona rossa. Non solo incertezza, forse, ma anche rassegnazione, rabbia e sentimento generico di impotenza.

Un anno è passato e non ci sembra cambiato quasi nulla se non il Governo e il Premier. Restrizioni simili, orari contingentati, libertà semplicemente perduta. Disastri economici (focus di ProiezionidiBorsa su danni al portafoglio), sociali, personali, famigliari e professionali sono all’ordine del giorno.

Sembra quasi che, di fronte alla gravità di alcune terapie intensive, altre tipologie di malessere abbiano meno ragion d’essere. Eppure, in questa “valle di lacrime” che è la vita di chi non riesce a star bene, ogni sofferenza conta.

Inoltre, un anno è passato e sono in molti quegli italiani che si chiedono che cosa abbiamo fatto per poter prevenire questa nuova sciagura. Tutti ricordiamo che nelle prime settimane della pandemia, il professor Conte godeva di un gradimento altissimo da parte degli italiani. Poi, poco a poco, questo gradimento è sceso moltissimo. Sappiamo anche come si è insediato il nuovo Governo e che ora abbiamo l’ex Governatore di Banca d’Italia e della BCE come Primo Ministro. Se lo chiediamo agli italiani, quale dei due è il loro preferito? Draghi o Conte, ecco il Premier preferito dagli italiani.

Draghi o Conte, ecco il Premier preferito dagli italiani

Un recentissimo sondaggio effettuato da “Demos” per “Repubblica” ha cercato di chiarire la questione. Certo, il Governo Draghi è in carica da troppo poco tempo per aver generato una coscienza comune di gradimento o no, e quindi dobbiamo prendere i dati con le pinze.

Tuttavia, secondo questo sondaggio, il 69% degli italiani ha fiducia in Mario Draghi contro il 67% che ha fiducia in Giuseppe Conte. Sembra proprio che ci sia un testa a testa tra i due, con una leggera vittoria per Draghi.

Ad ogni modo, cerchiamo di ricordare sempre una massima che dice “se dobbiamo uccidere un topo, che sia il gatto rosso o il gatto nero ad ucciderlo conta poco”. E, per ora, abbiamo visto gli effetti del Governo Conte. Draghi o Conte, ecco il Premier preferito dagli italiani.