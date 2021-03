Già da varie settimane si rincorrono le indiscrezioni secondo cui questo Governo potrebbe mettere fine a due delle misure più apprezzate degli ultimi anni: il Reddito di Cittadinanza ed il Cashback di Stato. C’è chi dice infatti che dei tecnici non possono che tagliare la spesa, e di certo non vedono di buon occhio misure assistenzialiste. Facciamo quindi il punto una volta per tutte: Draghi cancellerà Reddito di Cittadinanza e Bonus Cashback?

Ciò che resterà

Diciamolo subito: è estremamente improbabile che il Governo Draghi eliminerà il Reddito di Cittadinanza. Sebbene molti lo agitino come spauracchio, non hanno mai dato indicazioni in questo senso. È vero che il Governo potrebbe fare qualche modifica. Ma se mai lo farà, è probabile si concentri soprattutto sulla parte di politiche attive del lavoro. Insomma, sono i navigator che avranno forse un’operatività diversa in futuro, ma i percettori potranno stare tranquilli. Draghi infatti sa che in momenti di crisi, rimuovere i sostegni al reddito porterebbe a danni sociali insostenibili.

Magari un giorno un Governo eliminerà il Reddito di Cittadinanza, ma non sarà questo.

La misura che rischia

Discorso diverso è quello riguardante il Cashback. Esso infatti è una misura costosissima, che forse servirà soprattutto alle fasce sociali più ricche. Non solo, ma forse non farà nemmeno emergere il nero. È infatti probabile che le persone spendano questo bonus soprattutto al supermercato, o comunque in situazioni in cui si otterrebbe già normalmente lo scontrino.

Il Governo precedente aveva destinato quasi 5 miliardi del Recovery Fund a questa misura, ma è ben probabile che Draghi non la confermerà. Certo questo vorrebbe dire che il Cashback scomparirà a partire dal prossimo semestre: chi sta partecipando ora al programma, può stare tranquillo. Il Cashback di giugno arriverà normalmente, sarebbe scorretto fare altrimenti ed il governo non ha mai dato indicazioni di volerlo cancellare in tronco.

Draghi cancellerà Reddito di Cittadinanza e Bonus Cashback? Per ora hanno dato conferme, ma a quanto pare il Governo salverà almeno la prima di queste due misure