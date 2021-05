Sono diverse settimane che i mercati internazionali si muovono in una fase orizzontale. Si è in attesa di sviluppi imminenti e si attende l’inizio di una fase più chiara. Verso quale direzione? Al rialzo o al ribasso? Ancora non è deciso anche se siamo in una finestra temporale dove il nostro frattale annuale proietta ribassi almeno fino al 19 maggio, che è anche una nostra scadenza di setup annuale. Wall Street oggi potrebbe partire in direzionalità mentre un titolo ha già scelto la strada del ribasso.

Quali sono per gli indici azionari americani i livelli da monitorare attentamente nella giornata odierna per mantenere la tendenza rialzista?

Dow Jones

Tenuta in chiusura di seduta di 33.713.

Nasdaq C.

Tenuta in chiusura di seduta di 13.952.

S&P 500

Tenuta in chiusura di seduta di 4.176.

Chiusure giornaliere inferiori a questi livelli potrebbero far iniziare un ritracciamento di breve termine ma a questo punto, in caso di inversione ribassista, le probabilità sarebbero per un ribasso fra il 5 ed il 7%.

Wall Street oggi potrebbe partire in direzionalità mentre un titolo ha già scelto la strada del ribasso

Il titolo Intel Corporation (NASDAQ:INTC) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 57,53 dollari per azione. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 49,04 ed il massimo a 68,49.

Come avevamo scritto nel nostro precedente report in area 62,02 del 27 marzo di quest’anno, il nostro giudizio era di sopravvalutazione con prezzo obiettivo a 55 dollari. Da quel momento in poi i prezzi hanno iniziato una discesa.

Dove sono dirette ore le quotazioni? La tendenza settimanale rimane ribassista e fino a quando non si assisterà ad un ritorno sopra area 64,74, i prezzi sono diretti vero l’obiettivo di 43,94 da raggiungere in 3/6 mesi. Dove invece le quotazioni potrebbero trovare un supporto dal quale ripartire prima al rialzo? In area 52,98.

Al momento si consiglia di stare lontani da questo titolo per operazioni al rialzo.

Come al solito si procederà per step.