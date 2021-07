Il problema dell’iperglicemia è assolutamente da non sottovalutare essendo una delle cause e al contempo uno dei sintomi del diabete. Si parla di iperglicemia quando i livelli di glucosio nel sangue superano i livelli ritenuti normali. Avere la glicemia alta potrebbe anche essere dovuto alla poca funzionalità dell’insulina di regolare i suddetti livelli.

Cosa fare per ridurre la glicemia? Innanzitutto consigliamo di rivolgersi al medico specialista che indicherà la migliore strategia da seguire. Poi bisogna curare l’alimentazione, la quale è di fondamentale importanza per abbassare la quantità di glucosio. Infine, bisogna praticare dell’attività fisica.

L’alimentazione

Sono assolutamente vietati gli zuccheri e i grassi. Secondo gli esperti bisogna consumare un quantitativo non superiore ai 300 gr al giorno di carboidrati. Ma questi dovrebbero essere assunti preferibilmente da fibre e cereali. A tal proposito, vediamo nel dettaglio cosa prediligere per abbassare la glicemia.

Molti la snobbano ma è questa la farina da scegliere contro la glicemia alta

Secondo uno studio, le farine raffinate come quella bianca nel lungo periodo aumentano il rischio di avere problemi cardiovascolari. Hanno un elevato indice glicemico e un apporto lipidico da non sottovalutare. Inoltre la presenza di zuccheri aggiunti è controproducente per i soggetti affetti da diabete e iperglicemia. Ecco perché secondo gli esperti bisogna optare per la farina integrale e tutti i suoi derivati come pane e pasta non raffinati. La farina integrale fornisce un basso apporto calorico ed è assolutamente da preferire a livello nutrizionale.

Il suo alto contenuto di fibre non solo aiuta l’apparato intestinale e ne favorisce il benessere ma ha anche un più basso indice glicemico. Motivo per il quale la farina integrale aiuta a regolare i livelli di glicemia nel sangue. Visivamente da un aspetto forse meno gradevole ai suoi derivati rispetto a quella raffinata. Ecco perché molti la snobbano ma è questa la farina da scegliere contro la glicemia alta. Per farina integrale intendiamo le farine come quella di kamut, orzo, grano saraceno, riso e farro, ed in generale tutte quelle che sulla confezione presentano la dicitura “integrale”. Scegliendo di mangiare pane, pasta e altri derivati fatti con la farina integrale ne trarremo grossi benefici.

Per tenere sotto controllo i livelli di glicemia ecco la pianta dagli effetti straordinari.