Nel settore servizi tecnologici il titolo Doxee si colloca ai primi posti nella classifica dei migliori titoli dell’ultimo anno. Adesso, però, la situazione è abbastanza in bilico tra rialzo e ribasso. Questa situazione di incertezza va avanti da ormai qualche mese ed è stata già oggetto di studio in passato.

Come si vede dal grafico sono mesi, infatti, che le quotazioni si muovono all’interno del trading range 11,6 euro – 13,70 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Qualora si dovesse andare al rialzo l’obiettivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 17,10 euro. La massima estensione ribassista, invece, si potrebbe localizzare in area 20,5 euro.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi sotto i 10 euro.

Indipendentemente dalla direzione che prenderanno le quotazioni nelle prossime settimana possiamo affermare che Doxee è un titolo che potrebbe avere interessanti sviluppi nei prossimi mesi.

La valutazione di Doxee

Qualunque sia l’indicatore, basato sull’analisi fondamentale, utilizzato le azioni Doxee risultano essere sopravvalutate. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili previsto di 56,36 e 29,52 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Inoltre, con un valore aziendale stimato di 3,7 volte il fatturato dell’esercizio in corso, la società sembra avere una forte valorizzazione. Infine, il livello di valorizzazione dell’azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall’attivo.

In termini di valutazione fa eccezione il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. In questo caso, infatti, il titolo Doxee risulta essere sottovalutato di oltre il 30%. Anche il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Tra i punti di forza del titolo, poi, ricordiamo che ci sono le eccellenti prospettive di crescita degli utili e la solidità finanziaria.

Nel primo caso gli utili sono attesi crescere in media del 36% all’anno per i prossimi tre anni. Un livello interessante superiore alla media del settore di riferimento. Per quel che riguarda la solidità finanziaria, invece, facciamo notare come l’indice di liquidità sia ben superiore a 1.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, la raccomandazione degli analisti sul titolo Doxee è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 15%.

Doxee è un titolo che potrebbe avere interessanti sviluppi nei prossimi mesi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Doxee (MIL:DOX) ha chiuso la seduta del 25 maggio invariato rispetto alla seduta precedente a quota 12,4 euro.

Time frame settimanale

