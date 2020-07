Doxee ha acquisito il 91,07% del capitale sociale della società Littlesea S.r.l. Quest’ultima si occupa della produzione automatica di video interattivi personalizzati. Il passaggio avverrà in due step: il primo prevede da subito il trasferimento dell’84,80% mentre a gennaio del prossimo la parte restante. A conti fatti Doxee cresce e si mangia Littlesea.

Doxee, multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Paperless e Digital CustomerExperience ha onorato l’impegno assunto a maggio.

L’azienda con sede a Modena ha sborsato 3mila euro per ogni quota del capitale sociale pari all’1%. Questi soldi saranno pagati per cassa al momento di acquisto delle partecipazioni. Doxee confida molto sullo sviluppo di Littlesea, una start up innovativa in possesso di un brevetto capace di trasformare dati e immagini in video particolarmente avveniristici. Come detto Littlesea è una società giovane ma nonostante ciò è riuscita a salire agli onori della cronaca informatica grazie alla piattaforma Babelee. Anche operatori inesperti sfruttando questo canale possono costruire video con contenuti dinamici.

Doxee punta sul futuro

Doxee ha fatto il passo di acquisire Littlesea perché ha intenzione di posizionarsi a livello di fatturato come il principale provider tecnologico europeo. Il mercato di video personalizzati e automatizzati è in esplosione. L’interazione tra le esperienze delle due società porterà ad allargare il raggio di azione come nei settori dell’editoria e l’advertising. Doxee completando l’intera filiera ha la possibilità di proporre video personalizzati a supporto della comunicazione a livello mondiale. Il data-telling e l’interattività sono le due strade da percorrere in questo momento storico. Doxee ha dimostrato di voler crescere sia tecnologicamente che dal punto di vista di fatturato lanciando il guanto della sfida al futuro.

Babelee il coniglio dal cilindro si veste d’oro

Gli utilizzatori della piattaforma Babelee hanno già apprezzato le potenzialità visto che l’approccio alla creazione di video personalizzati e automatizzati è alla portata di tutti.

Per i vertici di Littlesea l’unione con Doxee rappresenta un rafforzamento utile per offrire al mercato una soluzione completa e unica. Doxee cresce e si mangia Littlesea ma insieme vogliono stravolgere il mercato mondiale.