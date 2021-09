In questo articolo andremo a vedere una tipologia di pentole che ci permetterà di cuocere il cibo esaltandone il sapore naturale. Parliamo infatti dell’utilizzo di pentole in terracotta: un materiale perfetto per la cottura di tantissimi cibi che per lungo tempo è stato protagonista della tradizione culinaria del Paese. Ecco allora come mai dovremmo tutti scegliere questa tipologia di pentole per cucinare in modo pratico e salutare.

Come cuocere

Prima di poter essere utilizzate, queste pentole devono essere necessariamente sottoposte a un particolare trattamento iniziale. Un semplice procedimento che ci permetterà di evitare che si rompano al primo utilizzo sul fuoco: per prima cosa dovremo immergere la nostra pentola in acqua fredda per circa 24 ore; una volta passato questo tempo bisognerà asciugarla accuratamente lasciandola per 5 ore semi-rovesciata, in modo da far asciugare bene anche l’interno. Fatto questo, dovremo poi strofinare la superficie interna della pentola con uno spicchio d’aglio e lasciare a riposare per circa tre ore. Per finire, lavare la pentola con acqua e limone.

Questo processo servirà ad idratare il coccio ed espellere e purificare i pori della terracotta. Eviteremo così che si espandano e si restringano in modo disuguale al variare della temperatura, una delle principali reazioni che porterebbe alla rottura.

Ovviamente poi dovremo sempre ricordarci di non far entrare mai in contatto diretto la pentola col fuoco. Dovremo sempre utilizzare uno spargifiamma che regoli e controlli eventuali sbalzi repentini di temperatura.

A differenza di quelle in metallo, infatti, questa particolare tipologia di pentole non produce una micro-carbonizzazione degli alimenti. Proprio per questa sua proprietà, allora, il cibo che si andrà a cucinare potrà mantenere al meglio il suo sapore naturale e genuino.

La terracotta, inoltre, consente un uso ed una diffusione migliore del calore durante tutto il processo di cottura. Potremo quindi utilizzare queste pentole per una cottura lenta e graduale, l’ideale per quei cibi che richiedono tanto tempo e basse temperature.

Dal momento poi che la terracotta rispetta il sapore degli ingredienti sarà allora particolarmente indicata per cuocere anche sughi, minestroni, zuppe e cereali. Sfruttando una delle principali peculiarità di questo materiale, cioè la possibilità di cuocere sempre cibi anche a fuoco spento. Una proprietà estremamente importante, che dovremo sempre tenere a mente nel calcolo dei tempi di cottura.

