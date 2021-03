Le fragole sono tra i frutti più amati e presenti sulle nostre tavole, in questo periodo dell’anno. Nonostante siano relativamente semplici da coltivare, sia in grandi terreni che in balcone dentro ad un vaso, le fragole possiedono tutta una serie di terribili nemici.

In questo interessante articolo ne vedremo insieme alcuni: ecco allora perché dovremmo tutti fare attenzione a queste terribili minacce per la pianta delle fragole.

Gli uccelli

Gli uccelli sono golosi di fragole e spesso rovinano interi raccolti, bisogna quindi fare molta attenzione a proteggere le nostre piante da questa minaccia.

Potremmo ovviare a questo problema però con due semplici accorgimenti. Il primo sarà quello di difendere i frutti con una bella rete posizionata sopra la pianta e tenuta da appositi sostegni.

Mentre il secondo, invece, sarà ricordarci che questi animali non mangiano i frutti solo per il loro delizioso gusto ma anche per l’acqua che contengono: disseminiamo allora il nostro orto o balcone con dei piccoli abbeveratoi, in questo modo placheremo la sete di questi animali.

Le lumache

Anche le lumache sono una terribile piaga per il nostro orto. Certo, anche la rete per gli uccelli è un buon deterrente nei loro confronti, ma avremo bisogno anche di altri accorgimenti: tra i metodi più usati troviamo gli anelli di cenere di legna da cospargere intorno alle piante, che però funzionano solo se asciutti; e anche le trappole di birra, ovvero bicchierini semi-interrati nei quali questi molluschi cadono perché attratti dall’irresistibile profumo.

Gli afidi

Infine, dobbiamo stare molto attenti anche agli afidi, insetti dei quali esistono tantissime specie, alcune particolarmente attratte dalle fragole. Generalmente i sintomi di un loro attacco sono le foglie della pianta accartocciate e la presenza di una melata appiccicosa. Ma se vogliamo prevenire i loro attacchi possiamo utilizzare delle macerate repellenti a base di peperoncino, aglio o estratto fresco di ortica.

Ecco perché dovremmo tutti fare attenzione a queste terribili minacce per la pianta delle fragole e cercare di proteggerle al meglio.

