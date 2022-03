Tutti sappiamo che una dieta sana, varia e ricca di nutrienti è il primo passo verso la salute. E sappiamo anche quali sono le regole principali per mettere a tavola gli alimenti migliori: molta verdura e frutta, poca carne, prodotti animali e prodotti processati. E naturalmente molta acqua e poche bevande gassate. Ma ci sono degli alimenti che sono particolarmente importanti per prevenire e combattere alcuni malanni. Tra questi, ci sono dei frutti in particolare che molti non conoscono bene, ma che, se li mettiamo in tavola, possono diventare degli alleati formidabili per la nostra salute. Vediamo quali sono.

I mirtilli rossi sono ancora poco conosciuti

Ma di quali frutti stiamo parlando? Si tratta dei fenomenali mirtilli rossi. I mirtilli rossi, parenti dei classici mirtilli blu che tutti conosciamo, sono ancora poco consumati in Italia. Questo perché sono originari dell’America e dell’Europa settentrionale, mentre il clima mediterraneo è troppo caldo per loro. Ma oggi le cose stanno cambiando e i mirtilli rossi si vedono sempre più spesso anche da noi, sia sotto forma di frutti, che di succhi di frutta. E dovremmo approfittarne perché questi umili frutti hanno delle proprietà preziosissime che ci aiutano a salvaguardare la nostra salute.

Dovremmo subito mettere a tavola questo semplice frutto, un alleato preziosissimo sia contro le infezioni urinarie che contro le ulcere

Il mirtillo rosso è famoso per una sua proprietà in particolare: sarebbe un grandissimo nemico delle infezioni urinarie. Pare infatti che i mirtilli rossi ostacolino i batteri, che non riescono così ad attaccare le pareti delle vie urinarie. Inoltre, inacidiscono l’urina, rendendo l’ambiente inospitale ai batteri. Ma le loro caratteristiche positive non sono finite qui: i mirtilli rossi, infatti, proteggerebbero anche lo stomaco dallo sviluppo di ulcere, pericolose e molto dolorose lesioni delle pareti dello stomaco. Questi frutti avrebbero poi delle proprietà antinfiammatorie che porterebbero benefici a tutto l’apparato digerente. Aiuterebbero anche a combattere il colesterolo cattivo. Insomma, dei veri alleati della salute.

Da consumare interi, oppure in succhi o centrifugati

Dovremmo subito mettere a tavola i mirtilli rossi. Ma come consumarli? Possiamo mangiarli così come sono, ad esempio a colazione o a merenda. Possiamo anche aggiungerli a smoothies e centrifugati, consumandoli subito. Costituiscono anche un arricchimento prezioso per macedonie e torte di frutta. Consumiamoli anche sotto forma di succo. Assicuriamoci però che il succo che acquistiamo non abbia zuccheri aggiunti. Il nostro organismo ci ringrazierà. I mirtilli sono anche gli ingredienti migliori per una colazione sana e nutriente che si può preparare il giorno prima.