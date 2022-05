Dovremmo smettere di consumare questi alimenti che sarebbero dei veri e propri killer della nostra salute

Assistendo una sera a un’interessantissima intervista a un dietologo italiano, legato anche al Mondo dello sport, si parlava di alimenti pericolosi per la salute. Oltre ad analizzare quelli che sono i cibi veri e propri e l’elenco di quelli che potremmo depennare dalla nostra tavola, sono stati ribaditi due concetti fondamentali. Oggi, che rispetto ad anni fa sulle nostre tavole non manca nulla, andiamo comunque tutti a commettere due errori: mangiare per stress e mangiare le cose che riusciamo a preparare più velocemente. In entrambe queste azioni si nasconderebbe secondo gli esperti un’abitudine che anche molti di noi italiani avrebbero troppo spesso: quella di mangiare a caso. Con conseguenti e visibili risultati negativi non solo sulla bilancia e sulla dieta, ma anche soprattutto sulla salute generale. Andiamo allora a scoprire quali sarebbero i cibi da accantonare immediatamente secondo gli esperti.

Una lista abbastanza lunga ed estremamente moderna

Dovremmo smettere di consumare questi alimenti, ricordando anche che è in aumento l’obesità infantile. Obiettivamente ci viene da sorridere quando le nostre nonne ricordano che campano cent’anni dopo essere cresciute a pane burro e marmellata. Soprattutto quando sentono dire che il burro è uno degli alimenti più pericolosi per il colesterolo e la salute del cuore. Si arrabbiano talmente tanto, e lo prendono quasi come un fatto personale. Di contro ci rinfacciano, accusandoci di far mangiare ai nostri figli, ovvero ai loro nipoti, troppe schifezze. Purtroppo, partendo dalla colazione, la globalizzazione ha portato sulle nostre tavole ogni ben di Dio. Anche prodotti come merendine, tortine e snack di ogni tipo che non sarebbero il massimo della salute. Come ricordato anche in questo studio medico, saranno anche comode merendine e brioche alla mattina, ma sarebbe preferibile tornare al pane o alle fette biscottate con la marmellata. Per cercare di limitare tutti i grassi e gli zuccheri aggiunti che non farebbero assolutamente bene al nostro organismo.

Dovremmo smettere di consumare questi alimenti che sarebbero dei veri e propri killer della nostra salute

Se il burro sta alle merendine, latte e vino stanno a tutto il comparto delle bibite gassate e zuccherate. Anche in questo caso potrebbe aprirsi un acceso derby con le nostre nonne, ma soprattutto i nonni. Che fedelissimi alla tradizione e alla bontà ruspante del vino e del latte, si scagliano contro le bevande gassate, zuccherate e piene di additivi. Ricordiamo ancora oggi, che quando eravamo piccoli e andavamo a mangiare dai nonni, il massimo della bibita che potevamo trovare era la mitica cedrata. Altrimenti, si viaggiava col classico bicchiere di latte e perché no, con acqua e un goccio di vino. Tutto il Mondo dei succhi, delle bibite e delle bevande zuccherate potrebbe nuocere al nostro organismo per l’eccesso di zucchero e calorie.

Approfondimento

Non sarebbe solo l’abuso di sale e salumi a far schizzare la pressione alle stelle ma anche questi alimenti sempre più usati e acquistati dagli italiani