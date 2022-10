Quanto amore per i nostri animali domestici. Se stiamo attenti a risparmiare sulla nostra spesa economica settimanale, per loro non badiamo a spese. A cominciare dal nostro cane che non a caso viene definito il miglior amico dell’uomo.

Per loro prepariamo delle ricette casalinghe per cani di piccola taglia. E cerchiamo di stare attenti ai loro segnali. Ad esempio, ci chiediamo preoccupati perché il cane si morde la coda. O perché il cane ci lecca. Insomma, per ripagare i nostri cani dell’amore che ci danno, cerchiamo di non trascurarli mai.

Ogni comportamento diverso dal solito dovrebbe metterci in guardia per valutare che non sia un segnale di disagio

E pazienza se la bolletta del gas è triplicata o se la bolletta della luce aumentata. In un periodo così grigio, il nostro Fido è capace di darci benessere anche solo con uno sguardo. Facendoci sciogliere. Ecco perché faremmo bene a controllare sempre i suoi comportamenti anomali. Se dovesse mangiare meno o sembrare più stanco del solito sono sintomi da non sottovalutare.

Se il nostro cane, improvvisamente, si dovesse mettere a mangiare la terra, sarebbe un segnale preciso di malessere. Che faremmo male a trascurare. Un comportamento che non è casuale, ma indice di una sua carenza. Insomma, dovremmo preoccuparci se un cane adulto ed anziano mangia la terra. La pica nel cane, insomma, potrebbe essere pericolosa per Fido.

Ecco alcune delle cause per le quali il cane si mette a mangiare la terra

Ad esempio, potrebbe avere un deficit di minerali. Ovviamente, è fondamentale portare il cane dal veterinario per capire con lui cosa dargli da mangiare. Potrebbe anche essere frutto di una indisposizione gastrica e anche in questo caso una visita dal veterinario è fondamentale.

Tante volte, dietro questo comportamento, si nasconde semplicemente della noia o un suo modo di divertirsi. In questo caso, dovremo vigilare se si tratti di una cosa che fa sempre o occasionalmente. Magari, qualcosa è rimasto sotto terra e lui semplicemente sta cercando del cibo.

Dovremmo preoccuparci se un cane adulto ed anziano mangiasse terra

A volte potrebbe essere un problema di anemia. In questo caso, faremmo bene a controllare le sue gengive, per vedere se sono pallide. Naturalmente, in questo caso, la visita dal veterinario è d’obbligo.

Magari è un problema di fame. E per sentirsi sazio si potrebbe mettere a mangiare terra. Controlliamo, in questo caso, la sua dieta. Cosa fare perché non lo faccia più? Troviamogli delle alternative, diamogli cibo più ricco di minerali, evitiamo di portarlo dove mangia terra in luoghi specifici.

Lettura consigliata

Come capire se il cane ci vuole veramente bene e come se, invece, ci odia