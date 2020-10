Uscire con gli amici e con le amiche. Dovremmo farlo molto spesso perché migliora la nostra salute secondo uno studio che è stato pubblicato sulla rivista Southern Living. In pratica secondo la scienza uscire con gli amici e con le amiche apporta un miglioramento della salute mentale. In quanto la chiave sta nella produzione di ormone ossitocina.

Uscire con amiche e amici, dovremmo farlo molto spesso perché migliora la nostra salute

Uomini e donne che escono con gli amici e con le amiche, infatti, beneficiano dell’aumento della produzione nel corpo di questo ormone. Che scaccia via i sentimenti negativi. E questo perché è in grado di far aumentare il senso di felicità e quello della sicurezza. Grazie proprio al fatto che uscendo con gli amici e con le amiche si vivono e si condividono delle esperienze positive. E spesso pure dei momenti indimenticabili. Dal classico aperitivo e passando per l’organizzazione di un viaggio.

Inoltre, sempre secondo quanto è emerso dallo studio, uscire con gli amici e con le amiche non solo ci rende più felici e più sicuri. Ma si tratta di una scelta tale da allungare la vita. Chi vive in condizioni di isolamento sociale, infatti, secondo gli esperti è soggetto ad un maggior rischio di mortalità precoce.

Le uscite e le vacanze con amiche e amici sono la vera fuga verso la felicità

Fidandoci di quanto è stato pubblicato dalla rivista Southern Living, quindi? Il consiglio che si può dare alle donne ed agli uomini è uno. Ed è quello di chiamare subito le amiche e gli amici. E quando è possibile organizzare insieme a loro una vacanza anche se breve.

Magari giusto per il fine settimana perché sarà in ogni caso, ed in tutto e per tutto, una fuga verso la felicità. Altrimenti, sempre secondo lo studio, una vita ritirata in solitudine, e quindi in una condizione di isolamento sociale? Alla lunga sulla salute avrebbe addirittura l’effetto nocivo paragonabile al fumare la bellezza di 15 sigarette al giorno. Se non esci con le amiche e con gli amici, può nuocere anche gravemente alla salute.